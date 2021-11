Corona-Regeln Hausärztechef für Impfpflicht beim Pflegepersonal Stand: 02.11.2021 12:32 Uhr

Den kategorischen Ausschluss einer Impfpflicht hält Hausärztechef Weigeldt für den "größten Fehler in der Corona-Politik". Pflegekräfte sollten geimpft sein, fordert er. Der Sozialverband VdK drängt auf Tests in Kranken- und Pflegeeinrichtungen.

Mit Blick auf neuerliche Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen hat sich Hausärztechef Ulrich Weigeldt für eine Impfpflicht bei den dortigen Fachkräften ausgesprochen. "Wer nicht geimpft ist, kann und sollte nicht in Alten- und Pflegeheimen arbeiten", sagte der Verbandschef der "Wirtschaftswoche". "Das sollte eigentlich vom Berufsbild her bereits eine Selbstverständlichkeit sein, wenn ich mich um schwerstkranke und besonders gefährdete Menschen kümmere."

Die Regierung habe eine Impfpflicht aber kategorisch ausgeschlossen. "Das halte ich für ihren größten Fehler in der Corona-Politik neben den mangelnden Tests in den Heimen zu Beginn der Pandemie."

Entweder impfen oder an Corona erkranken

Der Hausärztechef fordert Bund und Länder auf, beim angedachten Impfgipfel konkrete Ideen für Impfanreize zu entwickeln. "Die Rechnung in diesem Herbst und Winter ist relativ einfach", so Weigeldt. "Entweder man lässt sich impfen - oder man wird an Corona erkranken mit dem Risiko für einen schweren Verlauf." Deshalb solle die Politik alles daran setzen, die bisher Ungeimpften doch von einer Impfung zu überzeugen.

Etwas zurückhaltender äußerte sich der nordrhein-westfälische Regierungschef und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst, auf die Frage nach einer Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen: "Ich bin der Überzeugung, dass die allermeisten Menschen in Pflegeheimen, die dort arbeiten, selbst wissen, dass eine Impfung klug ist", sagte er. "Und ich hoffe, dass die, die es bisher nicht gewusst haben, jetzt auf den Trichter kommen."

Testpflicht in Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Der Sozialverband VdK drängt unterdessen auf eine Testpflicht für alle Besucher und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. "Eine solche Pflicht ist unabhängig vom Impfstatus dringend notwendig", erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele in einer Mitteilung. "Die Zahl der Infizierten steigt gerade deutschlandweit wieder, gleichzeitig können auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen. Es muss darum jetzt schnell gehandelt werden."

Die Einrichtungen müssten dafür sorgen, dass allen Besuchern und Mitarbeitern kostenlose Tests angeboten würden und nur jene Zutritt bekämen, die negativ getestet worden seien. "Es stehen Menschenleben auf dem Spiel."

Die jüngste Zunahme der Corona-Zahlen wird begleitet von Warnungen vor einer Überlastung der Kliniken, zudem bereiten Infektionen in Pflegeeinrichtungen Sorgen. In einem Seniorenheim in Brandenburg hatte es nach einem Corona-Ausbruch mindestens elf Tote gegeben.