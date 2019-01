Nach Datendiebstahl Kritik an Sicherheitsbehörde

Seit Dezember wussten Sicherheitsbehörden von dem Datendiebstahl. Einzelne Betroffene wurden informiert - andere nicht. Darüber schimpfen nun Abgeordnete. Hinter der Tat steckt offenbar ein Einzeltäter.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) war bereits seit Wochen über den massiven Diebstahl persönlicher Daten von Politikern und Prominenten informiert. "Wir haben schon sehr frühzeitig im Dezember auch schon mit einzelnen Abgeordneten, die hiervon betroffen waren, dementsprechend gesprochen", sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm gegenüber Phoenix. Es seien Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Unter anderem sei ein Spezialteam für Hilfestellungen bei Betroffenen losgeschickt worden. "Von daher gab es schon frühzeitig bestimmte Aktionen", so Schönbohm.

Kritik an Informationsfluss

Weil die Informationen über den Datendiebstahl aber offenbar nicht an andere Behörden weitergegeben wurden, gerät das BSI in die Kritik. So erfuhr das Bundeskriminalamt (BKA) nach eigener Darstellung erst in der Nacht zu Freitag von dem Fall. "Das Bundesamt muss seine Vorgehensweise darlegen und kritisch überprüfen", forderte FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin. Man müsse sich über die Informationspolitik der Behörde wundern.

Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch reagierte empört: "Angesichts der Dimension dieses Datenklaus ist die Nichtinformation von Partei- und Fraktionsvorsitzenden durch die Behörden völlig inakzeptabel", sagte er.

War es ein Einzeltäter?

Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Unbekannter bereits im Dezember Listen mit Telefonnummern, Adressen und anderen Daten von Hunderten Personen des öffentlichen Lebens veröffentlicht hatte. Verbreitet wurden diese über einen Twitter-Account.

Nach NDR-Informationen gibt es Indizien, dass ein Einzeltäter dafür verantwortlich sein könnte. Der Hacker namens Orbit soll bereits vor zwei Jahren den Twitteraccount des deutschen YouTube-Stars Dezztroyz alias Yannick Kromer gekapert und danach für die Verbreitung privater Daten und Dokumente von Politikern und Prominenten missbraucht haben.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar hält es für möglich, dass die Attacke aus dem Ausland gesteuert wurde. "Es ist wahrscheinlich, dass es sich um eine politisch motivierte Gruppe handelt, die möglicherweise aus dem Ausland gesteuert wird", sagte er dem "Handelsblatt".

Grüne: IT-Sicherheit wichtig für Demokratie

An der Aufklärung sind neben dem BSI auch BKA, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Bundespolizei beteiligt. Das BKA warnte die Abgeordneten in seinem Schreiben: "Es ist in Betracht zu ziehen, dass die betroffenen Personen nicht nur im direkten zeitlichen Zusammenhang Ziel beispielsweise von (anonymen) Beleidigungen und Bedrohungen oder vereinzelt Sachbeschädigungen werden können."

Neben Künstlern und Journalisten waren vor allem Politiker von dem Datendiebstahl betroffen. Unter den mehr als 400 Abgeordneten sind laut Bundesinnenministerium Mitglieder aller Parteien außer der AfD.

Einer der Hauptbetroffenen der Attacke, der Grünen-Politiker Konstantin von Notz, forderte ein Umdenken in der deutschen Sicherheitspolitik. "Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein, dass diese Frage der IT-Sicherheit für eine Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung konstituierend ist." Die Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter stellten einem Medienbericht zufolge im Namen der gesamten Fraktion einen Strafantrag gegen Unbekannt.

Der Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ein politisch neutrales Beratungsgremium, mahnte einen Ausbau der Cyberabwehrkapazitäten an. Der Vorfall zeige, wie akut und ernst die Gefahren aus dem Cyberraum seien.