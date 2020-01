Neues Gesetz im Bundestag Mehr Mittel gegen Cybergroomer?

Cybergroomer versuchen im Internet, gezielt mit Minderjährigen Kontakt aufzunehmen. Am Freitag stimmt der Bundestag über ein Gesetz ab, das die Strafverfolgung vereinfachen soll. Doch es bleiben Hürden.

Von Michael Stempfle, ARD-Hauptstadtstudio

Die Täter treiben sich auf Internet-Plattformen herum, auf denen sie Kinder vermuten. Bei Onlinespielen etwa suchen sie Kontakt zu den Minderjährigen, bauen Vertrauen auf. Wenn ihnen dann noch der Austausch von Handynummern gelingt, bitten sie im nächsten Schritt um Fotos. So kommen sie ihren jungen Opfern immer näher, bahnen sexuelle Kontakte an.

Zu wenige Cyber-Ermittler

Im Fachjargon heißt das Cybergrooming. "Das ist ein Massenphänomen", sagt Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei Brandenburg. Er kritisiert, dass es derzeit zu wenige Cyber-Kriminalbeamte gibt, die Täter im Netz identifizieren könnten. Zwar könne man die Cybergroomer schon heute über so genannte "Schein-Kind-Operationen" überführen. Dabei legen sich Polizisten im Netz die Schein-Identität eines Minderjährigen zu. Aber diese Operationen, so Rüdiger, fänden bedauerlicherweise nicht flächendeckend statt.

Nun will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht das Strafrecht verschärfen, um effizienter gegen Cybergroomer vorzugehen, die bei Schein-Kind-Operationen ermittelt werden. Das besondere Leid und die Schutzwürdigkeit der Kinder rechtfertigten Gesetzesänderungen, so Lambrecht gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.

Das besondere Leid und die Schutzwürdigkeit der Kinder rechtfertigten Gesetzesänderungen, sagt Justizministerin Lambrecht.

In der Tat gebe es in diesem Bereich eine "Strafbarkeitslücke", sagt auch Jan-Marco Luczak, Obmann der CDU im Rechtsausschuss des Bundestags. Bislang sei das Cybergrooming dann nicht strafbar, wenn die Täter im Netz nicht auf Kinder, sondern ungewollt auf verdeckte Ermittler träfen - trotz des Versuchs der Anbahnung sexueller Kontakte. Künftig sollen sie auch dann bestraft werden, wenn sie in die Falle der Ermittler tappen.

Kritik von der Opposition

Widerspruch kommt von den Rechtsexperten von FDP, Grünen und Linken. Zwar müsse sexueller Missbrauch unbedingt verhindert werden. Die Gesetzesänderung beim Cybergrooming halten die Oppositionspolitiker aber für den falschen Weg. Besser wäre, das Polizeirecht zu verändern. "Man könnte zunächst eine Gefährderansprache machen", sagt Niema Movassat von der Linkspartei. Vereinfacht ausgedrückt: Die Kriminalbeamten gingen zum Verdächtigen nach Hause, um zu sagen: "Wir haben dich auf dem Schirm". Auch eine Wohnungsdurchsuchung sei denkbar, so Movassat.

Regierung verschärft Strafrecht für Kampf gegen Cyber-Grooming

mittagsmagazin, 16.01.2020, Martin Schmidt, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647207~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Jürgen Martens von der FPD ergänzt: Häufig lägen bei den Tätern schon andere Straftaten vor, die bereits verwirklicht seien und die sich dann auch strafrechtlich verfolgen ließen. Gemeint: Bei einer Hausdurchsuchung könnte zum Beispiel kinderpornografisches Material auf dem Laptop gefunden werden.

Das heißt aber nicht, dass die drei Oppositionsparteien das Gesetzesvorhaben aus dem Justizministerium in Gänze ablehnten. Zustimmung signalisieren sie bei der Bekämpfung von Kinderpornographie und der Erweiterung von Befugnissen für die Ermittler.

Das Problem für die Kriminalbeamte bislang: Die Pädokriminellen schotten sich im Darknet stark ab. Um eine Eintrittskarte zu ihren Foren zu bekommen, wird als Vertrauensbeweis verlangt, kinderpornografisches Material hochzuladen. "Keuschheitsprobe", so lautet die Bezeichnung dafür. Bislang eine Hürde, die die Ermittler nicht überwinden können. Das soll sich nun ändern. Kriminalbeamte sollen künftig kinderpornographische Bilder hochladen dürfen, um Zutritt zu den Foren der Pädokriminellen zu bekommen.

Cyber-Grooming: Betroffene berichten über perfide Pädokriminalität im Internet

mittagsmagazin, 16.01.2020, Lea Eichhorn/Svea Eckert, NDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647205~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Rechtsstaatliche Hürden

Es könnten dann allerdings nur computergenerierte Bilder als Eintrittskarte hochgeladen werden, betont Luczak, also keine Bilder von lebenden Personen. Außerdem sei ein Richtervorbehalt Voraussetzung für eine solche Maßnahme. Und: Nur geschulte Polizeibeamte dürften mit diesen erweiterten Befugnissen ermitteln.

"Es gibt natürlich in der Tat einige Bedenken", so Movassat. "Ist das überhaupt technisch umsetzbar?" Anders ausgedrückt: Können computergenerierte Fotos so hergestellt werden, dass die Täter darauf reinfallen? Falls dies aber gelinge, so der Linkspolitiker, sei die Chance, Täter zu überführen, sehr hoch. Das Gesetzesvorhaben von Justizministerin Lambrecht wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am Freitag im Bundestag verabschiedet.