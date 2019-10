Seine Wahl zum Parteichef begleiteten Zweifel - zehn Monate später ist Markus Söder die dominierende Figur der CSU. Dem Parteitag kann er gelassen entgegensehen - trotz weitreichender Reformpläne.

Von Maximilian Heim, BR-Landespolitik

Markus Söder weiß, dass Politik oft über Bilder funktioniert. Deshalb dürfte dem CSU-Chef nicht gefallen haben, mit welcher Aktion mehrere Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch für Aufsehen gesorgt haben. Die Naturschützer verdeckten an der Münchner CSU-Parteizentrale im Logo an der Außenfassade kurzerhand das "C" - und ergänzten hinten ein "V". Für kurze Zeit stand da also SUV statt CSU - als Zeichen, dass Greenpeace den Christsozialen und allen voran ihrem Chef Söder den ausgerufenen Umweltschutz-Kurs nicht abnimmt.

Vom CSU-Parteitag in München sollen dagegen andere, positive Eindrücke bleiben. Söder stellt sich am Nachmittag als Parteichef zur Wiederwahl - und darf mit einem guten bis sehr guten Ergebnis rechnen. Und das, obwohl es noch Anfang des Jahres, als er das Amt von Horst Seehofer übernahm, innerhalb der Partei hörbare Zweifel an seiner Eignung gab. Tenor damals: Kann dieser Mann, der seine Karriere sehr konzentriert und nicht immer rücksichtsvoll geplant hat, eine Partei mit all ihren Strömungen und Bedürfnissen leiten?

Auch Greenpeace setzt auf die Macht der Bilder - mit einer Aktion bei der CSU.

Söder hat sich neu erfunden - jetzt ist die Partei dran

Das Zwischenfazit vieler Parteimitglieder nach neun Monaten lautet: Ja, kann er offenbar. Söder hat das unter Seehofer teils ramponierte Verhältnis zur Schwesterpartei CDU zusammen mit Annegret Kramp-Karrenbauer gekittet - daran ändern auch CSU-interne Zweifel an ihr als Kanzlerkandidatin der Union nichts. Und der 52-Jährige hat sich selbst als Ministerpräsident einen betont ausgleichenden Stil verschrieben. Prominentes Beispiel: die überraschende Übernahme eines erfolgreichen bayerischen Artenschutz-Volksbegehrens im Sommer - trotz großer Skepsis vom eigentlich CSU-nahen Bauernverband.

Dass Söder im Herbst 2018 mit 37,2 Prozent das schwächste CSU-Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 1950 zu verantworten hatte, lasten viele Mitglieder vor allem Vorgänger Seehofer an, den Söder nach einem heftigen Machtkampf erst als Ministerpräsident und später auch als Parteichef beerbte. Auch zuletzt knirschte es mehrmals zwischen der amtierenden CSU-Spitze und dem nunmehr Ehrenvorsitzenden, etwa nach Seehofers Quoten-Forderung für aus Seenot gerettete Migranten.

CSU-Vorsitzender Söder vor dem Parteitag

ARD-morgenmagazin, 18.10.2019, Julian von Löwis, BR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-609017~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Söders eigene Erneuerungskur scheint derweil weitgehend abgeschlossen. Als neuen Hauptkonkurrenten hat er die Grünen ausgemacht - und preschte daher wochenlang mit einem Umweltschutz-Vorschlag nach dem anderen vor. Die Grünen wiederum bemängeln, dass Wort und Tat beim CSU-Chef nicht zusammenpassen und verweisen etwa auf das umstrittene, von vielen Experten für zu dünn befundene Klimaschutz-Paket der Bundesregierung.

Kritik gibt es auch daran, dass Söder als CSU-Chef am umstrittenen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer festhält. Und dennoch: Der 52-Jährige zieht seinen Landesvater-Kurs ziemlich konsequent durch, wozu auch eine klare Abgrenzung von der AfD gehört. Jetzt will er - zusammen mit Generalsekretär Markus Blume - auch die Partei auffrischen.

Frischluftzufuhr: Zu Beratungen über die bayerische Klimapolitik bat Ministerpräsident Söder sein Kabinett im Juli ins Freie.

CSU-Frauenquote soll ausgeweitet werden

Am Samstag soll der Parteitag einen Leitantrag beschließen, mit dem die CSU jünger, weiblicher und digitaler werden will. Die 40-Prozent-Frauenquote für den Parteivorstand und die Bezirksvorstände, vor knapp zehn Jahren knapp und gegen Widerstände beschlossen, soll auf die Kreisvorstände ausgeweitet werden. Im engeren Vorstand soll sogar jeder zweite Posten von einer Frau besetzt sein. Für die konservativ tickende CSU-Basis, die traditionell eher wenig von Frauenquoten hält, ist das ein weitreichender Schritt. Auch die (vergleichsweise) Jungen in der Partei sollen mehr Einfluss erhalten, durch einen garantierten Vize-Posten für ein unter 40-jähriges CSU-Mitglied im Parteivorstand.

Im Großen und Ganzen dürften die Delegierten der Parteispitze bei dieser Reform folgen - und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist Söder innerhalb kurzer Zeit zum alleinigen und ungefährdeten Zentrum der Partei geworden. Er bündele die Macht "wie nie zuvor ein CSU-Regent", konstatierte der "Münchner Merkur" unlängst, interne Streitigkeiten um die Parteireform wurden im Vorfeld ausgeräumt. Zum anderen haben die jüngsten Wahlergebnisse vielen Mitgliedern gezeigt, dass Veränderungen nötig sind - weil die CSU in den Städten und bei den Jungwählern in Bayern gegenüber den Grünen deutlich an Zuspruch verloren hat.

Heißt es bald Skype statt Stammtisch?

Und schließlich haben sie auch in der CSU registriert, dass erfolgreiche Parteiarbeit heute anders und niederschwelliger funktioniert als noch vor zehn Jahren. Zur führenden Digitalpartei Deutschlands will man deshalb künftig auch gleich werden - durch Digitalbeauftragte im Kreisverband vor Ort, virtuelle Vorstandstreffen oder Online-Parteimitgliedschaften ohne Stimmrecht. Skype statt Stammtisch - auch das wäre, sofern tatsächlich umgesetzt, für die Partei eine gewaltige Veränderung.

Ob das alles aufgeht und eine dergestalt modernisierte CSU in Bayern wieder dauerhaft über die 40-Prozent-Marke landet? Das wird sich zeigen, aktuelle Umfragen sehen die Partei weiter darunter. Söders ganz persönliche Neujustierung scheint dagegen erste Früchte zu tragen. Noch im August 2018 titelte die Online-Ausgabe der FAZ: "Markus Söder ist Deutschlands unbeliebtester Ministerpräsident". Im August 2019 lag Söder dagegen in einer Beliebtheit-Umfrage vor Grünen-Chef Robert Habeck - und die "Bild" fragte fast euphorisch, ob der CSU-Politiker das Zeug zum Kanzlerkandidaten habe.

Söder ist vorerst unangefochten. Nun erwartet die Partei entsprechende Wahlergebnisse von ihm.

Nicht alle Zweifler sind jetzt grenzenlose Fans

Alles spricht also für einen innerparteilich harmonischen Parteitag, wenn Söder am Nachmittag in der Münchner Olympiahalle ans Rednerpult tritt. Andererseits: Nicht alle seine Zweifler sind inzwischen zu Fans geworden. Und längst nicht alle CSU-Mitglieder finden, dass Umweltschutz das allerwichtigste Gebot der Stunde ist. In ein Mikrofon sagt das aber derzeit quasi niemand.

Zum Schluss deshalb ein Blick voraus: Im März 2020 stehen in Bayern die Kommunalwahlen an. Was zunächst mäßig spannend klingt, ist für die CSU ein extrem wichtiger Termin. Denn auch in den Rathäusern und bei den einflussreichen Landräten entscheidet sich, ob die Christsozialen ihre erfolgsbringende Grasverwurzelung im ganzen Freistaat verankern können. Für Söder werden die Ergebnisse dort letztlich wichtiger sein als die Frage, mit wie viel Prozent die Delegierten ihn heute im Amt bestätigen.