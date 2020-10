Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben seines Sprechers zeigt er Erkältungssymptome und hat sich in Quarantäne begeben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Sprecher Hanno Kautz mit.

Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben. Er habe bislang lediglich Erkältungssymptome entwickelt. Mögliche Kontaktpersonen würden derzeit informiert. Von weiteren Ansteckungen im Umfeld sei bislang nichts bekannt.

Erst Stunden zuvor an Kabinettssitzung teilgenommen

Noch am Vormittag hatte der CDU-Politiker in Berlin an einer Kabinettssitzung teilgenommen, bei der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel anwesend war. Spahn trägt bei solchen Treffen stets einen Mund-Nasen-Schutz.

Ein Regierungssprecher teilte mit, dass sich die weiteren Kabinettsmitglieder nicht geschlossen in Quarantäne begeben müssten. Bei den Sitzungen würden Vorsichtsmaßnahmen wie der Mindestabstand oder das Tragen einer Maske eingehalten, sodass auch im Falle der Teilnahme einer Person, die später positiv getestet werde, eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich werde.

Schon mehrere Politiker unter Corona-Verdacht

Neben Spahn standen bereits mehrere Politiker unter Verdacht, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Einer seiner Personenschützer hatte sich infiziert. Steinmeier wurde inzwischen zweimal negativ auf eine Infektion getestet. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen musste sich nach einem Corona-Fall innerhalb ihrer Bürobelegschaft testen lassen, ebenfalls mit negativem Ergebnis.

Auch im Regierungskabinett hatten sich schon mehrere Mitglieder vorsorglich in Quarantäne begeben: Zuletzt kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil diesen Schritt an, da die Corona-Warn-App bei ihm einen möglichen Kontakt zu einer infizierten Person gemeldet hatte. Im vergangenen Monat hatten sich auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesaußenminister Heiko Maas in Isolierung begeben.

Schon im März hatte sich auch Merkel vorsorglich in Quarantäne begeben, da ein Arzt positiv getestet worden war, der die Kanzlerin zuvor geimpft hatte.