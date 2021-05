Corona-Pandemie RKI registriert 7534 Neuinfektionen

Die Zahl der in Deutschland registrierten Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken - ebenso die Sieben-Tage-Inzidenz. Bundesweit liegt sie laut RKI jetzt bei 141,4. Regional sind die Unterschiede weiterhin groß.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7534 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:08 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche waren 10.976 neue Fälle gemeldet worden.

Damit geht auch der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zurück. Aktuell liegt er bundesweit bei 141,4. Gestern wurde er vom RKI mit 146,9, vor einer Woche mit 167,6.

Werte zwischen 32,2 und 557,8

Regional gibt es dabei weiterhin große Unterschiede: Städte und Kreise mit hohen Inzidenzwerten finden sich derzeit vor allem im Süden von Thüringen und Sachsen sowie im Norden Bayerns. Den höchsten Wert hat laut RKI aktuell der Saale-Orla-Kreis in Thüringen mit 557,8.

Die Städte und Landkreise mit Inzidenzwerten unter 50 liegen fast alle in Norddeutschland. Den niedrigsten Wert weist mit 32,2 die Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein auf, die im Februar über Wochen ein Corona-Hotspot war.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

R-Wert bei 0,88

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 315 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 344 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.433.516 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.061.500 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 83.591.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,88 (Vortag: 0,92). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.