Impfen gegen das Coronavirus Priorisierung für Johnson&Johnson aufgehoben

In Zukunft kann sich bundesweit jeder Erwachsene mit dem Corona-Vakzin von Johnson&Johnson impfen lassen. Empfohlen wird der Wirkstoff aber vorrangig für Menschen über 60 Jahre. Bisher kommt das Mittel in Deutschland kaum zum Einsatz.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson&Johnson künftig in erster Linie Menschen über 60 Jahren verabreicht werden soll. Damit folgen sie der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO).

Gleichzeitig kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aber an, dass die Priorisierung bei dem Vakzin aufgehoben wird. Damit können sich auch jüngere Menschen nach ärztlicher Beratung für diesen Wirkstoff entscheiden. Ein Grund: Spahn rechnet damit, dass "bis Ende Mai, Anfang Juni alle über 60-Jährigen, die das wollen, auch geimpft sein werden". Von Johnson&Johnson würden aber erst ab Juni große Liefermengen erwartet. Darum solle das Vakzin auch jüngeren Menschen angeboten werden können.

Thrombosefälle auch bei Impfung mit Johnson&Johnson

Der Impfstoff des Konzerns ist bereits seit Mitte März in der EU zugelassen. Sein Vorteil: Im Gegensatz zu anderen Vakzinen ist bei dem Mittel von Johnson&Johnson nur eine einmalige Impfung notwendig, die vollen Impfschutz gewährleisten soll.

Doch Mitte April schlugen die amerikanischen Gesundheitsbehörden Alarm: Nach Impfungen mit dem Vakzin waren demnach Fälle von Thrombosen aufgetreten. Daraufhin setzten die USA die Impfungen mit Johnson&Johnson vorübergehend aus. Der Hersteller selbst verschob den Markteinstieg mit seinem Vakzin in Europa.

Ähnliche Nebenwirkungen waren auch bei dem Impfstoff von AstraZeneca aufgetreten. Daraufhin hatten mehrere Länder, darunter auch Deutschland, das Impfen mit dem Wirkstoff zunächst gestoppt und später die Zulassung des Vakzins auf bestimmte Altersgruppen eingeschränkt.

Arzt muss vor der Impfung über Risiken beraten

In der vergangenen Woche hatten Bund und Länder die Priorisierung für AstraZeneca aufgehoben. Das heißt, für das Impfen mit diesem Wirkstoff gelten die gleichen Voraussetzungen wie nun auch für Johnson&Johnson. Ein Arzt muss über mögliche Risiken beraten, dann können sich bundesweit alle Erwachsenen mit dem Mittel impfen lassen. Zuvor galt auch für AstraZeneca die Beschränkung auf die Altersgruppe der über 60-Jährigen.

Bund und Länder hätten beim Umgang mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson "Lehren aus der Entwicklung bei AstraZeneca gezogen", betonte Spahn. Die zwar "sehr seltenen" Nebenwirkungen bei dem Vakzin aus den USA müssten ernst genommen werden. Gleichzeitig müsse aber das Impftempo hochgehalten werden.

Wohnungslosenhilfe wegen Impfempfehlung alarmiert

Bislang wurde das Mittel von Johnson&Johnson in Deutschland kaum verimpft. Spahn zufolge wurden bisher rund 460.000 Impfdosen nach Deutschland geliefert. Davon seien bis zum jetzigen Zeitpunkt aber nur etwa 18.000 Dosen genutzt worden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Darum sind bisher auch kaum Daten zu den möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffes vorhanden.

Eine Gruppe, die mit dem Vakzin geimpft wurde, sind Wohnungslose - gerade, weil bei Johnson&Johnson nur eine einmalige Impfung vorgenommen werden muss. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zeigte sich besorgt über die Empfehlung der STIKO, den Impfstoff vorrangig für über 60-Jährige einzusetzen. Wohnungslose gehörten der Priorisierungsgruppe zwei an und müssten schon längst geimpft sein, betonte Werena Rosenke von der Arbeitsgemeinschaft. Doch noch immer sei die Impfquote unter Betroffenen viel zu niedrig. Viele Kommunen hätten auf den Impfstoff des US-Konzerns gewartet.

Mehr als zehn Millionen Impfdosen im Juni und Juli geplant

Insgesamt soll Deutschland mehr als 36 Millionen Impfdosen von Johnson&Johnson erhalten. Allein im Juni und Juli sollen nach Angaben von Spahn mehr als zehn Millionen dieser Impfdosen geliefert werden.

Nach Angaben des Robert Koch-Institutes haben in Deutschland mittlerweile fast 27 Millionen Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten, was mehr als 32 Prozent der Gesamtbevölkerung entspreche. Mehr als neun Prozent, also etwa 7,8 Millionen Bürger, seien bereits vollständig geimpft.