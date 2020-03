Nordrhein-Westfalen meldet die ersten beiden Todesfälle wegen des Coronavirus in Deutschland. Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen.

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das teilten der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen mit.

In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei. nachdem diese in die Universitätsmedizin Essen eingeliefert wurde. Der Allgemeinzustand der Patientin sei zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits stark eingeschränkt gewesen. Der gesundheitliche Zustand der Patientin habe sich weiter verschlechtert, gegen Mittag sei sie dann an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Am Wochenende war erstmals ein Deutscher nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 59-jährige Mann aus Schleswig-Holstein hatte sich in Ägypten aufgehalten.

In Deutschland mehr als 1150 Infizierte

Weltweit haben sich inzwischen weit mehr als 100.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. In Deutschland sind es derzeit mehr als 1150.

Angesichts dessen raten Gesundheitsminister Jens Spahn und Mediziner dringend dazu, die Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus einzuhalten und den Alltag gegebenenfalls umzugestalten.

Es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, dafür zu sorgen, dass sich die Ausbreitung des Virus möglichst verlangsamt. Das sei das oberste Ziel, um das Gesundheitssystem nicht über Gebühr zu belasten. "Dazu brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin."