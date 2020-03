Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem Coronavirus gestorben. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit.

Demnach handelt es sich um einen 60-jährigen Mann. Er sei nach seiner Ankunft aus der Stadt Luxor am 6. März mit Fieber in eine Klinik im Badeort Hurghada gebracht und intensivmedizinisch versorgt worden. Der Patient habe sich geweigert, sich in ein Quarantäne-Krankenhaus überführen zu lassen, hieß es.

Bislang kein Corona-Toter innerhalb Deutschlands

In Deutschland selbst ist bislang noch kein deutscher Staatsbürger an dem Virus gestorben. Das Robert-Koch-Institut spricht derzeit von mehr als 900 Erkrankten landesweit.