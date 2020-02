Die Lage in Deutschland hat sich angesichts der neuen Corona-Fälle geändert, Grund zur Panik besteht aber nicht. Was macht der Krisenstab? Was dürfen die Behörden? Und wie kann man sich vor Ansteckung schützen?

Wie ist die aktuelle Situation?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht angesichts der neuen Krankheitsfälle hierzulande von einer "neuen Qualität" der Ausbreitung. Bislang sei es gelungen, Infizierte und möglicherweise weitere Betroffene aus deren direkten Umfeld gezielt zu isolieren. Bei den Fällen in Nordrhein-Westfalen gebe es jedoch Hunderte Kontaktpersonen, Infektionsketten ließen sich nicht mehr nachvollziehen. Deutschland stehe am Beginn einer Coronavirus-Epidemie. Von einer Epidemie spricht man, wenn eine Infektionskrankheit zeitlich und örtlich begrenzt besonders stark auftritt. Eine Pandemie ist eine sich weit verbreitende, ganze Länder oder Landstriche erfassende Seuche.

Wie reagiert die Bundesregierung?

Die Bundesregierung hat einen gemeinsamen Krisenstab gebildet aus dem Gesundheits- und dem Innenministerium. Das Bundesgesundheitsministerium stimmt sich eng mit den Länder-Ministerien sowie dem Robert-Koch-Institut ab, das in Deutschland federführend auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention ist. Das Bundesinnenministerium ist unter anderem für Bevölkerungsschutz, Krisenmanagement und die Bundespolizei zuständig. Zuständig sind zunächst die Behörden der Länder einschließlich der Gesundheitsämter. Spitzt sich die Lage - wie momentan - zu, übernimmt der Krisenstab der Bundesregierung.

Welche Maßnahmen stehen den Behörden zur Verfügung?

Das Wesentliche regelt das bundesweit gültige Infektionsschutzgesetz. Wenn es darum geht, die Ausbreitung einer Krankheit einzudämmen, geht es zum einen um umfangreiche Kontrollmaßnahmen etwa in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen, Bussen oder Bahnen. Per Verordnung kann etwa geregelt werden, dass Bahnreisende beim Überschreiten der Grenze kontrolliert werden und bis zur Klärung eines Krankheitsverdachts nicht weiterreisen dürfen. Zum anderen dürfen Veranstaltungen oder Ansammlungen verboten werden. Personen kann zudem vorgeschrieben werden, einen Ort nicht zu verlassen. Das betrifft die rund 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung in Heinsberg, die nun aufgerufen sind, sich bei den Behörden zu melden. Sie und ihre Familien müssen laut Anordnung des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen. Behörden können zudem Blutentnahmen und Abstriche von Schleimhäuten verlangen. "Krankheitsverdächtigen" und "Ansteckungsverdächtigen" kann ein Berufsverbot auferlegt werden. Coronavirus Wie gut ist Deutschland vorbereitet? Einige Experten mahnen, es fehle Platz und Personal, um eine größere Anzahl Erkrankter zu versorgen. | mehr

Was bedeutet eine Quarantäne?

Verhängt das Gesundheitsamt eine Quarantäne, muss diese beachtet werden. "Die Betroffenen müssen Folge leisten und dürfen die Quarantäne nicht verlassen", sagt Dr. Rudolf Ratzel von der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im Deutschen Anwaltsverein (DAV). Hält sich der Betroffene nicht daran, kann die Anordnung des Gesundheitsamts sogar gerichtlich und mit Polizeigewalt durchgesetzt werden. Die behördlichen Befugnisse gehen sogar so weit, dass Betroffene, die sich offenbar nicht an die Isolationsmaßnahmen halten, etwa im Krankenhaus eingeschlossen werden dürfen. Nötig ist für eine derartige Zwangsmaßnahme aber eine richterliche Anordnung. Immer gilt jedoch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die Maßnahmen müssten personell, räumlich und zeitlich bestimmt und begrenzt sein, erläutert etwa der Bayreuther Staatsrechtler Stephan Rixen. Dass hierzulande wie in China ganze Städte komplett abgesperrt werden, hält etwa der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, für unwahrscheinlich.

Und was ist mit dem Lohnausfall während einer Quarantäne?

Sollte es wirklich einmal dazu kommen, muss in dieser Zeit niemand um sein Gehalt bangen. Wer isoliert werden muss, der könnte Anspruch auf eine Fortzahlung haben. "Ist eine Person tatsächlich krank und wird krankgeschrieben, gelten die normalen Regeln für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall", sagt die Arbeitsrechtsexpertin des DAV Doris-Maria Schuster. Das gilt sogar, wenn die Quarantäne nur vorbeugend, also noch bevor eine gesicherte Diagnose vorliegt, angeordnet wurde. Dann greift nur ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, das den Lohn weiterhin sichert. Das gilt auch für Selbstständige.

Wie ansteckend ist das Coronavirus?

Das Virus verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion - also wenn man zum Beispiel direkt angehustet wird. Aber auch sogenannte Schmierinfektionen können als Ansteckungsweg nicht ausgeschlossen werden. Dabei werden Erreger über eine Kette von Berührungen weitergereicht. Der Erreger ist deutlich infektiöser als anfangs angenommen. Das neuartige Coronavirus vermehrt sich im oberen Rachenbereich. Bei den oberen Atemwegen ist der Ansteckungsweg deutlich kürzer, als wenn ein Erreger erst von der Lunge eines Patienten in die Lunge eines anderen Menschen gelangen muss. Auch Grippeviren vermehren sich im Rachen. Unklar ist, ob weitgehend oder gänzlich symptomfreie Menschen die Erreger weiter verbreiten können. Informationen des Bundesgesundheitsministerium zum Coronavirus | mehr

Welche Symptome verursacht das neue Coronavirus?

Bei vielen Menschen zeigen sich nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln, Halsschmerz und gegebenenfalls Fieber. Hinzu kommen können Husten, Kopfschmerzen und Durchfall. Bei schweren Verläufen können Atemprobleme oder Lungenentzündung hinzukommen. Die Inkubationszeit - also die Zeit zwischen Infektion und Beginn erster Symptome - beträgt nach derzeitigem Stand meist zwei Wochen. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden. Coronavirus, Sars-CoV-2 und Covid-19 Coronavirus ist die geläufigste Bezeichnung für das neuartige Virus aus China. Dessen offizieller Name, den die WHO festgelegt hat, lautet Sars-CoV-2. Die aus dem Virus resultierende Lungenkrankheit heißt Covid-19.

Für wen ist eine Ansteckung gefährlich?

Der aktuelle Stand der Forschung ist: Für die meisten jungen Menschen oder Menschen im mittleren Alter ist das Virus nicht lebensgefährlich, wenn sie grundsätzlich gesund sind. Die meisten Erkrankten zeigen vermutlich nur einen Infekt der oberen Atemwege, also erkältungsähnliche Symptome. Nicht ganz geklärt ist allerdings noch, unter welchen Bedingungen bei manchen Patienten die Krankheit einen sogenannten Etagenwechsel vollzieht, sich also auf die Lunge legt und dort schwere Symptome auslöst. Und warum auch Ärzte und Pflegepersonal in China schwer erkrankt oder sogar gestorben sind. Bei den gut dokumentierten Fällen allerdings weiß man: Gefährlich ist das Coronavirus für ältere Menschen und die mit Vorerkrankungen. Es gibt kaum schwere Verläufe bei Kindern und Jugendlichen, und Männer sind ein wenig stärker betroffen als Frauen. Die Sterblichkeit bei den registrierten Fällen liegt bei rund zwei Prozent. Allerdings vermutet man, dass die Quote tatsächlich eher geringer ist, weil Fälle mit leichten Symptomen gar nicht erfasst sind. Coronavirus Warum gibt es noch keinen Impfstoff? Weltweit wird an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht - doch das braucht seine Zeit. | mehr

Wie kann man sich schützen?

Gründliches Händewaschen und natürlich Abstand halten - das sind zwei Grundregeln. Desinfektionsmittel sind eine gute Unterstützung beim Händewaschen; sie sind in Apotheken erhältlich. Das Robert Koch-Institut schreibt dazu: "Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich 'begrenzt viruzid' (wirksam gegen behüllte Viren), 'begrenzt viruzid PLUS' oder 'viruzid' anzuwenden." Mindestens 1,5 Meter sollte der Abstand zu Erkrankten betragen, erklärt der Virologe Schmidt-Chanasit gegenüber tagesschau.de. Darauf sollten selbstverständlich auch die Infizierten achten. Händeschütteln sollte im Krankheitsfall vermieden werden. Außerdem sollte die sogenannte Husten- und Nies-Etikette eingehalten werden: Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Menschen halten und sich wegdrehen.

Am besten ein Einwegtaschentuch benutzen - nur einmal verwenden und anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden.

Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen.

Ist kein Taschentuch griffbereit, kann in die Armbeuge geniest werden. Generell werden die Maßnahmen empfohlen, die grundsätzlich bei ansteckenden Krankheiten ratsam sind. So sollten akut Erkrankte möglichst zu Hause bleiben, um sich auszukurieren, damit das Virus nicht weiterverbreitet wird. Coronavirus-Epidemie Wie man sich gegen eine Corona-Infektion schützt Auch wenn das Risiko für eine Ausbreitung gering ist, sollten bestimmte Schutzmaßnahmen beachtet werden. | mehr

Wie sinnvoll ist ein Vergleich mit der Grippe?

Der Vergleich macht zumindest deutlich, dass die gesundheitliche Bedrohung durch das Virus für die meisten keinen Grund zur Panik darstellen sollte. Das sagt selbst der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit, der die Situation im Prinzip eher als besorgniserregend einstuft: "Wir sind noch weit davon entfernt, auf dem Niveau der Grippe zu sein, der saisonalen Influenza, wo wir weltweit ungefähr 650.000 Tote im Jahr haben. Das kann sich in den nächsten Wochen ändern." Bei der Grippe machen sämtliche Isolierungsmaßnahmen wenig Sinn, weil das Virus in verschiedenen Ausprägungen längst verbreitet ist und an jeder Türklinke lauern kann. Eine Ansteckung ist damit also viel gefährlicher. Der entscheidende Unterschied ist, dass viele Menschen vermutlich längst Antikörper gebildet haben. Außerdem gibt es Impfstoffe für die Risikogruppen. Vor allem in Zeiten einer schweren Grippewelle wie vor zwei Jahren wurden zehn Millionen zusätzliche Arztbesuche in Deutschland gezählt. Deshalb ist es jetzt wichtig, Zeit zu gewinnen, bis die aktuelle Grippesaison abklingt. Denn eine doppelte Last - Grippe und Coronavirus - könnte das Gesundheitssystem nur schwer stemmen. Virologe zu Coronavirus Hoffen auf das Frühjahr Deutschland müsse sich besser auf das Coronavirus vorbereiten, sagt der Virologe Kekulé. | mehr

Helfen Atemschutzmasken gegen eine Ansteckung?

Hier ist sich die Forschung einig: Für gesunde Menschen ergibt es keinen Sinn, eine Maske zu tragen. Sie ist natürlich eine mechanische Barriere gegen Tröpfcheninfektion. Aber: Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie in der Münchner Klinik, die deutsche Patienten behandelt hatte, weist darauf hin, dass Masken nicht geeignet sind, um dauerhaft dahinter ein- und auszuatmen: "Im Übrigen darf ich darauf hinweisen, dass die Befeuchtung der Maske den Barriereschutz schon im Bereich von 20 Minuten aufhebt. Da gibt es ganz klare Hinweise, dass langes Tragen vom Masken sinnlos ist." Anders ist die Situation für Ärzte, die zum Beispiel eine Isolierstation betreten, und sich und bereits erkrankte Patienten vor weiteren Infektionen schützen - und die Maske nur kurz tragen.