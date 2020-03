Deutschland ist mit dem Coronavirus bislang gut zurechtgekommen, so Gesundheitsminister Spahn. In einer Regierungserklärung lobte er die besonnene Bevölkerung, warnte aber, dass der Höhepunkt der Ausbreitung noch bevorstehe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in einer Regierungserklärung ein vorwiegend positives Fazit zur bisherigen Bewältigung der Coronavirus-Krise gezogen. Das neuartige Virus stelle für die Gesellschaft eine große Herausforderung dar, betonte er bei seiner Rede im Bundestag. "Die Folgen von Angst können weit größer sein, als die durch das Virus selbst." Bislang aber reagiere die Bevölkerung bis auf wenige Ausnahmen sehr besonnen.

Der Minister lobte den Einsatz aller Beteiligten im Kampf gegen das Virus, räumte aber ein, dass es natürlich noch Verbesserungsbedarf bei den Abläufen gebe. So dauerten die Tests mitunter noch zu lange. Wichtig sei es, angesichts des bisherigen Verlaufs nicht schon eine Entwarnung zu geben. "Fest steht: Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht", so Spahn. "Aus der Corona-Epidemie in China ist eine Pandemie geworden." Und in Deutschland habe eine Epidemie begonnen.

"Sicherheit steht vor wirtschaftlichen Interessen"

Der Minister betonte auch, dass die Sicherheit der Bevölkerung im Zweifel immer vorgehe - auch vor wirtschaftlichen Interessen. Sein Ziel sei es, die Bürgerinnen und Bürger zu bestärken: "Bleiben Sie weiterhin besonnen. Informieren Sie sich aus zuverlässigen Quellen wie infektionsschutz.de und strafen Sie diejenigen, die versuchen, Angst und Falschmeldungen zu verbreiten, mit Nichtbeachtung!"

Spahn lobte auch das föderale System mit regionalen Kompetenzzentren, das in Krisenzeiten seine Stärken zeige. "Es ist richtig, dass wir nicht von Berlin aus zu entscheiden haben, ob in Heinsberg oder anderswo eine Schule zeitweise geschlossen wird."

Mit Blick auf die knapp werdenden Vorräte von Atemmasken und Schutzkleidung wies Spahn auch noch einmal auf das Exportverbot für solche Artikel hin, das die Bundesregierung am Vormittag erlassen hatte.

Pflegepersonal-Vorgaben für Kliniken ausgesetzt

Vor seiner Rede hatte Spahn auf Twitter bereits angekündigt, dass die Vorgaben zur Mindestbesetzung mit Pflegekräften in Krankenhäusern vorerst aufgeweicht werden. Um die Kliniken zu entlasten, würden die festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen bis auf weiteres außer Kraft gesetzt.