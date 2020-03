Wie gefährlich ist das Coronavirus? Das Robert-Koch-Institut spricht inzwischen von einem mäßigen Risiko. Die Lage müsse jeden Tag neu bewertet werden.

Der Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI), Lothar Wieler, hat in einer Pressekonferenz von Experten auf die Dynamik der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hingewiesen - weltweit und in Deutschland. Er bestätigte, dass jetzt in zehn der 16 Bundesländer Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen seien: 150 Infektionen insgesamt.

Das RKI setzte die Bewertung des neuen Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland leicht herauf. Die Risikoeinschätzung sei auf "mäßig" gestellt worden, sagte Wieler. Bisher wurde sie als "gering bis mäßig" eingestuft. Die Lage müsse wirklich jeden Tag neu bewertet werden.

Er verstehe die Angst der Bevölkerung, betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er riet Patienten mit Symptomen, die Kontakt zu Infizierten gehabt haben oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt seien, nicht in Arztpraxen zu gehen, sondern sich telefonisch, über Hotlines und behördlichen Websites zum Coronavirus zu informieren.

Spahn: Schließung von Grenzen unverhältnismäßig

Eine Schließung von Grenzen halte er weiter nicht für nötig. Auch die Absage von Großveranstaltungen oder die Schließung von Unternehmen sei weiter nicht verhältnismäßig und angemessen, Grenzschließungen hätten massive Auswirkungen, sagte Spahn.

Auch gegen den Stopp von Direktflügen zwischen China und Deutschland wandte sich Spahn. Ein solcher Schritt könne dazu führen, dass bis zu rund 30.000 Deutsche aus China ausgeflogen werden müssten. Bei Firmen und Veranstaltungen zähle immer der Einzelfall. Es mache einen Unterschied, ob ein Betrieb lediglich regional tätig sei oder in einen internationalen Konzern regelmäßig Mitarbeiter aus dem Ausland kämen.

Auflagen statt Absagen

Für Großveranstaltungen gelten laut Spahn unter anderem die Parameter: "Wie ist der Teilnehmerkreis? Sind Teilnehmer aus Risikogebieten dabei?" Auch die Frage nach der Belüftung sei wichtig. Statt eine Veranstaltung abzusagen, könnten auch Auflagen gemacht werden. Nur die Gesundheitsbehörden vor Ort könnten das entscheiden.

"An bestimmten Stellen in Deutschland wird der Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen", sagte Spahn etwa mit Blick auf Schulschließungen. Es gelte, die Virus-Ausbreitung zu verlangsamen, einzudämmen und damit für den einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft besser handelbar zu machen.

Nachweis der Kontakte wichtig

Christian Drosten, Direktior des Instutus für Virologie, sagte, es sei nicht möglich einzuschätzen, wie gefährlich das Virus sei. "Gefährlichkeit ist keine Zahl", betonte er. Wichtig sei zu beobachten, wie das Coronavirus sich ausbreite. In 140 von den 150 in Deutschland registrierten Fällen konnte laut RKI-Chef Wiehler die Infektionskette nachgewiesen werden.

Auf die sehr guten Nachweismethoden verwies Egbert Tannich, Vorstandsvorsitzender des Bernard-Nocht-Institutes für Tropenmedizin: Die Coronavirus-Tests seien hundertprozentig auf dieses Virus abgestimmt. Die oberen Luftwege würden infiziert, was entweder zu kaum spürbaren Symptomen führe, zu leichtem Halskratzen etwas Fieber oder in in ganz wenigen Fällen zu einer tieferen Infektion und einer Lungenentzündung.

Zahlen steigen auch in Italien und China

In Europa ist nach wie vor Italien das am stärksten betroffene Land. Die Zahl der Toten stieg auf 34, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli mit. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen.

In China ist die Zahl der Infizierten auf mehr als 80.000 gestiegen. Allerdings verlangsamte sich das Tempo des Anstiegs. In den USA gibt es zwei Todesfälle und weitere Patienten in kritischem Zustand.