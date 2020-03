Coronavirus in Deutschland Infektionen in zehn Bundesländern

Mit dem Nachweis einer Coronavirus-Infektion in Berlin ist jetzt das zehnte deutsche Bundesland betroffen. Absagen von Großveranstaltungen und Quarantänen sollen die Verbreitung eindämmen. Doch es gibt Kritik an der Koordinierung.

In Deutschland sind jetzt in zehn der 16 Bundesländer Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Mehr als 130 Infektionen sind es nach Angaben der Behörden. In Berlin wurde der erste nachgewiesene Fall bekannt.

Mittlerweile gibt es in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz infizierte Patienten. Nur im Saarland und in den neuen Bundesländern wurden noch keine Coronavirus-Infektionen nachgewiesen.

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, zu den Auswirkungen des Coronavirus' auf die deutsche Wirtschaft

Absagen und mögliche Anreize

Mehrere Großveranstaltungen wurden bereits in Deutschland abgesagt oder verschoben - darunter die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin. Unklar ist, ob die Aussteller entschädigt werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte im ARD-Morgenmagazin, steuerliche Anreize für Unternehmen seien eine mögliche Maßnahme, falls die Wirtschaft in Schwierigkeiten geraten sollte. Doch momentan belaste die deutsche Wirtschaft vor allem die Unklarheit, wie groß die Wachstumseinbußen in China sein werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte zuvor gesagt, Deutschland sei zwar gewappnet, aber wenn die Lage es erfordere, "haben wir auch die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen". Das komme für ihn aber erst in Frage, sollte es "zu schweren Verwerfungen in der Weltwirtschaft kommen, etwa weil weltweit Märkte und Produktionsstätten beeinträchtigt werden".

Trotz zunehmender Hamsterkäufen von Lebensmitteln mit langer Haltbarkeit drohen nach Einschätzung des Handels keine Engpässe.

NRW bleibt am stärksten betroffen

Besonders stark betroffenen ist der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Dort gab es 65 bestätigte Fälle. Die Mitte Februar angeordnete Quarantäne wurde jedoch am Wochenende für alle Bewohner aufgehoben, die keine Symptome haben.

NRW-weit sind deutlich mehr als 70 Fälle nachgewiesen. Erstmals wurde am Sonntag ein Fall bekannt, bei dem es keinen Bezug zum Kreis Heinsberg gibt. Das Virus wurde bei einem 51-Jährigen Mann nachgewiesen, der aus dem Iran zurückgekehrt war.

Da ein Mann aus Nordrhein-Westfalen das Brandenburger Erlebnisbad Tropical Islands besucht hatte, werden dort alle Mitarbeiter getestet. Die Ergebnisse werden heute erwartet. Die Infektion war bei dem Besucher später nachgewiesen worden.

Coronavirus, Sars-CoV-2 und Covid-19 Coronavirus ist die geläufigste Bezeichnung für das neuartige Virus aus China. Dessen offizieller Name, den die WHO festgelegt hat, lautet Sars-CoV-2. Die aus dem Virus resultierende Lungenkrankheit heißt Covid-19.

Zuhause bleiben nach Rückkehr aus Risikogebieten

Nach dem Ende der Faschingsferien in Baden-Württemberg und Bayern sollen Schüler zu Hause bleiben, wenn sie sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Im Südwesten betrifft dies ausdrücklich auch viele Beamte und Polizisten.

Als Risikogebiete nennt das Landesgesundheitsministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua (Region Venetien) sowie Teile Chinas, des Irans und Südkoreas.

Polizeigewerkschaft beklagt "zersplitterte Zuständigkeit"

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, beklagte eine "zersplitterte Zuständigkeit" bei der Bekämpfung des Coronavirus. Es sei keine Strategie erkennbar, wie Deutschland insgesamt auf die Bedrohung reagiere, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Die Koordinierung der Maßnahmen findet in Deutschland am Robert Koch-Institut in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden der Bundesländer statt. Eine gemeinsame Stellungnahme von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes sowie weiteren Experten soll es am Vormittag im Rahmen der Bundespressekonferenz geben.

Spahn betonte bereits mehrfach, dass nach derzeitiger Erkenntnis vier von fünf Coronavirus-Infektionen milde oder sogar symptomfrei verliefen. Mit der Zahl der Ansteckungen steige aber auch die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe oder Todesfälle, sagte Spahn der "Welt am Sonntag"

Zahlen steigen auch in Italien und China

In Europa ist nach wie vor Italien das am stärksten betroffene Land. Die Zahl der Toten stieg auf 34, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli mit. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen.

Nun plant die italienische Regierung ein Hilfspaket für die durch den Coronavirus-Ausbruch zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro.

In China ist die Zahl der Infizierten auf mehr als 80.000 gestiegen. Allerdings verlangsamte sich das Tempo des Anstiegs.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 01. März 2020 um 17:00 Uhr.