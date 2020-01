In Bayern sind drei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatten sie Kontakt zum ersten bestätigten Fall der Lungenkrankheit in Deutschland.

In Deutschland haben sich drei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium in München am Abend mit. Die drei stünden in Verbindung mit dem ersten in Deutschland bestätigten Infizierten.

33-Jähriger von Chinesin infiziert

Stunden zuvor war die erste Infektion in Deutschland bestätigt worden. Der Erkrankte arbeitet für den Automobilzulieferer Webasto und infizierte sich laut Behörden in der vergangenen Woche während einer Schulung bei einer Kollegin aus China im bayerischen Landkreis Starnberg. Die chinesische Kollegin habe während ihres Aufenthalts in Deutschland keinerlei Krankheitssymptome gezeigt. Erst kurz nach ihrer Heimkehr sei 2019-nCoV diagnostiziert worden.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml sagte, dem Mann gehe es "gut". Er liege isoliert im Klinikum München Schwabing. Derzeit werde geprüft, wer mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen sei - sowohl im privaten als auch geschäftlichen Umfeld. Nach Behördenangaben soll der Webasto-Angestellte mindestens 40 enge Kontaktpersonen in Firma und Familien gehabt haben. Es werde auch ein Kindergarten überprüft, in dem Kinder des Erkrankten untergebracht sind.

Infizierter fühlte sich wieder besser

Der 33-Jährige fühlte sich am Wochenende "grippig". Ihm sei es dann am Montag wieder besser gegangen, weshalb er auch wieder zur Arbeit gegangen sei. Sein Arbeitgeber habe ihn dann im Wissen um die Erkrankung der Kollegin aus China zum Arzt geschickt, wo das Virus nachgewiesen worden sei.

Bei dem Fall in Bayern handelt es sich vermutlich um die erste nachgewiesene Mensch-zu-Mensch-Ansteckung außerhalb Asiens. Bislang sei außerhalb des Ursprungslands China nur eine Übertragung von Mensch zu Mensch in Vietnam nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts der Nachrichtenagentur AFP.

Webasto sagte nach eigenen Angaben alle Reisen von und nach China für mindestens zwei Wochen ab. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im oberbayerischen Stockdorf. In China gibt es zwölf Standorte - einer davon in Wuhan.

Bürger können Hotline anrufen

Die Ministerin kündigte an, dass eine Telefonhotline geschaltet wird, bei der sich besorgte Bürgerinnen und Bürger melden können. Die Freischaltung soll noch heute erfolgen. Die Behörden nehmen "die Lage sehr ernst, aber wir sind auch gut vorbereitet".

Weitere Maßnahmen würden in Erwägung gezogen, sagte Huml. Gemeinsam mit dem Bund werde beraten, "ob es sinnvoll sein kann, an Flughäfen Fieber zu messen".