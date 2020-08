Ein erstes Ergebnis der Beratungen zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs steht offenbar schon fest: Überall in Deutschland soll Maskenverweigerern künftig eine Strafe von 50 Euro drohen.

Derzeit verfolgt noch jedes Bundesland seine eigene Strategie, was die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie betrifft - die einen sind lockerer, die anderen verhängen hohe Strafen bei Verstößen. Künftig sollen die Länder aber eine einheitliche Linie fahren und über die beraten seit dem Vormittag die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bereits jetzt dringen aber erste Ergebnisse aus der Diskussion nach außen: So steht offenbar fest, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht bundesweit künftig ein Bußgeld von 50 Euro verhängt werden soll, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Merkel selbst habe den Vorschlag einer einheitlichen Geldstrafe in die Debatte eingebracht und sich mit den Länderchefs auf die Summe geeinigt.

Sachsen-Anhalt stellt sich offenbar gegen Mindestbußgeld

Einziger Ausreißer in der Runde soll der dpa zufolge Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sein. Er habe schriftlich festhalten lassen, dass er ein Mindestbußgeld ablehne und es in seinem Bundesland nicht anordnen wolle.

Bisher haben die Geldstrafen für Maskenverweigerer bundesweit immens geschwankt: Während Brandenburg ganz davon abgesehen hatte, drohten anderswo gleich mehrere hundert Euro Bußgeld.

Wie und wie viel soll getestet werden?

Doch nicht nur das Thema Strafe für Maskenverweigerer liegt beim heutigen Treffen auf dem Tisch: So soll auch über eine einheitliche Teststrategie beraten werden. Zuletzt hatte vor allem Bayerns Landeschef Markus Söder Kritik an der Politik der Bundesregierung in diesem Punkt geübt: Anlass war die geplante Rücknahme der kostenfreien Corona-Tests für Reiserückkehrer, die erst wenige Wochen zuvor verpflichtend beschlossen worden waren. Allerdings steht auch die bayerische Landesregierung nach einer umfangreichen Testpanne in der Kritik, bei der Testergebnisse tagelang nicht den betroffenen Personen zugeordnet werden konnten.

Keine Gratis-Tests mehr für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten

Doch trotz der Kritik hält die Regierung an dem Aus für die Gratis-Tests für rückkehrende Urlauber aus Nicht-Risikogebieten fest. Bereits am Montag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass diese Tests eingestellt werden sollen. Außerdem sollen sich Rückkehrer aus Risiko-Gebieten für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen.

Nun steht auch das Datum fest, ab wann die kostenlosen Tests Geschichte sind: Laut dpa legten sich Merkel und die Ministerpräsidenten auf den 15. September fest. Bayerns Regierungschef Söder hält jedoch an seinem Widerstand fest - und will die kostenlosen Tests für Touristen, die aus Nicht-Risikogebieten wieder einreisen, beibehalten. In Bayern solle weiterhin an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen getestet werden, schreibt die dpa.