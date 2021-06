Stetig sinkende Corona-Fallzahlen Kommt jetzt das Ende der Maskenpflicht?

Die Corona-Lage entspannt sich zusehends - umso lauter wird die Debatte über weitere Lockerungen. Im Fokus ist besonders die Maskenpflicht. Gesundheitsminister Spahn und SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach plädieren für ein schrittweises Ende.

549 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die Inzidenz sinkt stetig und die Impfquote steigt: Deutschland hat die dritte Welle hinter sich gelassen, und mit den sinkenden Fallzahlen steigt das Verlangen nach einem Ende der Beschränkungen. Auch der Sinn des Mund-Nasen-Schutzes wird zunehmend hinterfragt.

So hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht die Länder am Wochenende dazu aufgerufen, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht zu klären. Besonders für Schüler, die Masken stundenlang im Unterricht tragen müssen, sei dies eine Belastung, hatte sie der "Bild am Sonntag" gesagt. Von FDP und AfD kamen Forderungen nach einer kompletten Aufhebung. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt halten dies draußen für möglich, nicht aber in Innenräumen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Maskenpflicht da, wo sie überhaupt noch besteht draußen, entfallen lassen", sagte Dobrindt im ZDF. Für Innenräume rate er zur Vorsicht.

Lauterbach für Lockerungen im Außenbereich

Lauterbach sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, im Außenbereich - etwa in Fußgängerzonen - wo Abstände eingehalten werden können, könne auf Masken verzichtet werden. Anders sei die Lage in Innenräumen - hier sei eine Maskenpflicht nach wie vor sinnvoll. Erst wenn 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft sei, könne auf Masken in Innenräumen verzichtet werden. Ausnahmen müsse es weiter geben - etwa bei Großveranstaltungen im Innenbereich.

Der SPD-Politiker sprach sich im Gegensatz zu seiner Parteikollegin Lambrecht dagegen aus, die Maskenpflicht auch an den Schulen fallen zu lassen. Zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die im Durchschnitt noch zweistellige Inzidenz würde er die Maskenpflicht kurz vor dem Beginn der Sommerferien beibehalten.

Spahn für stufenweise Lockerung der Maskenpflicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn brachte eine stufenweise Aufhebung der Maskenpflicht ins Gespräch. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, in einem ersten Schritt könne die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen. "Als Empfehlung bleibt in jedem Fall eine einfache Regel: im Zweifel mit Maske - besonders beim Reisen und bei Treffen in Innenräumen", betonte der CDU-Politiker.

549 neue Fälle - weniger als 1000 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen bis zum frühen Morgen mit 549 an. Erstmals seit mehr als acht Monaten meldeten die Gesundheitsämter somit weniger als 1000 Neuinfektionen binnen eines Tages an das RKI. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich - an Wochenenden wird weniger getestet und übermittelt. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen pro Tag am 21. September mit 922 dreistellig. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1117 Ansteckungen gelegen.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 16,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - gab das RKI mit bundesweit 16,6 an (Vortag: 17,3). Vor einer Woche lag sie bei 24,3. Der Wert ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.715.518 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden zehn neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Tote.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.580.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.844 angegeben.