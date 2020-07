Wieder ist er schneller als die anderen: In der Debatte um Corona-Tests für Reiserückkehrer hat Bayerns Ministerpräsident Söder angekündigt, Testzentren an Grenzen und Bahnhöfen einzurichten. Auch eine Testpflicht sieht er positiv.

Im Zuge der Debatte um Corona-Tests für Reisende hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, Bayern werde Testzentren an drei großen Grenzübergängen sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg aufbauen. Die dortigen Tests sollten freiwillig sein.

Söder forderte zudem verpflichtende Tests an Flughäfen - "unbedingt und so schnell wie möglich". Darüber sei man mit dem Bund im Gespräch, der die rechtlichen Voraussetzungen für eine Testpflicht im Infektionsschutzgesetz schaffen müsste. Eine freiwillige Quarantäne der Rückkehrer sei nicht so wirkungsvoll wie ein direkter Test, so Söder. Er regte darüber hinaus an, Risikogebiete auch innerhalb Europas zu überprüfen und diese regionaler zu gestalten. Die bisherige Struktur reiche nicht aus.

"Meine Sorge ist nicht, dass es ein großes Ischgl gibt, sondern viele Mini-Ischgls", sagt Söder mit Blick auf den früheren Corona-Hotspot der Ski-Urlauber. "Corona kommt schleichend zurück, aber mit aller Macht." In Bayern beginnen heute die Sommerferien.

Risikourlauber zu Tests verpflichten

Schon zuvor waren Forderungen nach einer Testpflicht für heimkehrende Urlauber lauter geworden.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sprach sich ebenfalls für verpflichtende Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten aus. Angesichts des hohen Risikos im internationalen Reiseverkehr müsse man streng bleiben, sagte Schwesig NDR Info. "Ich empfehle, dass sich jeder überlegt, ob eine Reise ins Ausland wirklich notwendig ist." Die Landesregierung prüfe derzeit eine Verschärfung der Quarantäneregel. Wer aus dem Urlaub zurückkehrt und eine Quarantäne vermeiden will, müsste dann zwei negative Corona-Tests vorlegen.

Ähnlich hatte sich bereits am Sonntagabend CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geäußert. Auch er sprach sich in "Bild live" für einen verpflichtenden Test für Heimkehrer aus Corona-Risikogebieten aus. Wenn dies derzeit rechtlich nicht gehe, "dann muss man das entsprechende Recht schaffen", so Dobrindt.

Dilek Kalayci, SPD, Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, über eine mögliche Testpflicht

tagesschau 09:00 Uhr, 27.07.2020





Lindner: Risikourlauber sollen selbst zahlen

Auch FDP-Chef Christian Lindner forderte eine Test-Pflicht für heimkehrende Urlauber, vor allem bei Ferien in Risikogebieten. Die Kosten dafür solle jeder selbst tragen müssen, sagte Lindner im ZDF: "Wer sich in ein Risiko freiwillig begibt, als Tourist, der wird dann mit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt."

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sprach sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF weiterhin für eine generelle Kostenübernahme aus. Sie könne die mit den Kosten verbundene Gerechtigkeitsfrage zwar nachvollziehen, es sei aber wichtig, dass sich möglichst viele Urlauber testen lassen.

Über eine Testpflicht für Risiko-Urlauber habe man bei der Konferenz der Gesundheitsminister diskutiert. Die meisten Bundesländer hätten aber festgestellt, dass eine solche Verpflichtung rechtlich schwierig wäre. Eine Quarantänepflicht gebe es bereits, so Kalayci. Ein Test sei ein starker Eingriff in die Intimsphäre, da stelle sich auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Erst einmal seien Reiserückkehrer schließlich nur Verdachtsfälle.

Juristische Prüfung durch das Gesundheitsministerium

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor mitgeteilt, dass sein Haus eine Testpflicht für Rückkehrer aus dem Urlaub prüfe. Im Deutschlandfunk hob er jedoch hervor, dass die rechtlichen Hürden hoch seien: "Das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten." Den derzeitigen deutlichen Anstieg bei den Neuinfektionen führte Spahn in erster Linie auf "Reiseaktivitäten" und Rückkehrer aus bestimmten Regionen zurück.

Kanzleramtsschef Helge Braun (CDU) begrüßte die Prüfung der Testpflicht. Eine "stärkere Verbindlichkeit" bei den Corona-Tests wäre sicher gut, sagte Braun im rbb-Inforadio. Tests auf freiwilliger Basis würden nur einen Teil der Menschen erreichen: "Meistens sind es die fürsorglichen Menschen, die sich auch im Urlaub ohnehin sehr vorsichtig verhalten haben, die freiwillige Angebote wahrnehmen, während diejenigen, die eher sorglos sind, dann auch einen freiwilligen Test nicht wahrnehmen."

Am Freitag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, allen Urlaubern kostenlose Corona-Tests auf freiwillliger Basis zu ermöglichen. Rückkehrer aus Risikogebieten können sich direkt nach Einreise an Teststellen auf den Flughäfen testen lassen. An einigen Flughafen-Standorten, beispielsweise in Köln/Bonn, haben die Testungen bereits begonnen. Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich innerhalb von 72 Stunden nach Einreise an Arztpraxen oder andere Teststellen wenden, müssen aber nicht selbst für ihre Testkosten aufkommen.