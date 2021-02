Zahlen des RKI Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

In Deutschland sind binnen eines Tages erneut mehr als 9000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Auch ein weiterer Wert weist darauf hin, dass der Abwärtstrend stagniert.

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 9164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind etwa 800 mehr als vor einer Woche. Außerdem wurden 490 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag heute früh bei 57,8 - und damit erstmals etwas höher als am Vortag (56,8). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 35 zu drücken

Sieben-Tage-R-Wert steigt auf über eins

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,01. Am Vortag hatte er noch bei 0,94 gelegen. Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Seit Beginn der Pandemie hat das das RKI 2.378.883 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland gezählt. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich auf 67.696.