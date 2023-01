Corona-Maßnahmen Fällt die Maske früher? Stand: 11.01.2023 15:02 Uhr

Eigentlich gilt sie bis 7. April: Nun mehren sich die Anzeichen, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr früher fallen könnte. Gesundheitsminister Lauterbach schließt ein vorzeitiges Ende nicht mehr aus. Druck kommt auch aus den Bundesländern.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schließt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen nicht mehr aus. "Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", sagte der SPD-Politiker dem "Stern". Er wolle sich aber "nicht auf ein Datum festlegen".

Derzeit sei es "noch zu früh", sagte der Minister. Er betonte: "Wir haben noch volle Kliniken und Ausfall beim Personal." Wichtig sei, die Lage sehr genau zu beobachten und dann zu bewerten. Eigentlich läuft die Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen, die bundesweit geregelt ist, noch bis zum 7. April.

Baden-Württemberg zieht nach

Im öffentlichen Nahverkehr, für den im Gegensatz zum Fernverkehr die Bundesländer zuständig sind, heben immer mehr Länder die Maskenpflicht auf. Zuletzt hatte Baden-Württemberg angekündigt, als neuntes Bundesland die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beenden zu wollen. Sie werde zum 31. Januar auslaufen, erklärte das Landesgesundheitsministerium in Stuttgart.

"Das ist ein konsequenter Schritt unseres stufenweisen Vorgehens in der Pandemiebewältigung", erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha. "Nachdem wir Ende des vergangenen Jahres bereits die Isolationspflicht für Infizierte abgeschafft haben, gehen wir nun den nächsten Schritt", so der Grünen-Politiker. Die Abschaffung muss in Stuttgart dem Vernehmen nach noch regierungsintern abgestimmt werden. Der Schritt gilt aber zwischen den Koalitionspartnern Grüne und CDU als unumstritten.

Zuvor hatten immer mehr Bundesländer die Maskenplicht abgeschafft. In Sachsen muss ab dem 16. Januar keine Maske mehr in Bussen und Bahnen getragen werden. Gleiches gilt in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. Februar sowie in Thüringen ab dem 3. Februar. In Sachsen-Anhalt, Bayern und Schleswig-Holstein wurde die Maskenpflicht bereits abgeschafft. Das Tragen von Masken wird aber allgemein empfohlen.

Auch Fahrgastverband für Abschaffung

Innerhalb der Ampelkoalition macht die FDP Druck und fordert eine Abschaffung der Maskenpflicht im Fernverkehr. Der Fahrgastverband Pro Bahn schloss sich diesen Forderungen an. "Ein Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr würden wir sehr begrüßen", sagte der Ehrenvorsitzende des Verbands, Karl-Peter Naumann, der Nachrichtenagentur dpa.

"Sie können es keinem Menschen erklären, warum Sie im weißen ICE eine Maske brauchen und im roten Regionalzug nicht mehr." Er forderte eine einheitliche Regelung. Ein Flickenteppich führe nur zu mehr Unverständnis und zu mehr Aggressionen gegen das Personal.