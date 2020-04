Regelungen der Bundesländer Wo ist die Maske Pflicht?

Die Bundesregierung belässt es bisher bei einer dringenden Empfehlung: In Bussen, Bahnen und in Geschäften sollen Menschen zum Schutz vor Corona eine Maske tragen. Einige Bundesländer gehen weiter - eine Übersicht.

Eine deutschlandweit einheitliche Linie zum Tragen von Gesichtsmasken gibt es noch nicht - bisher empfiehlt die Bundesregierung den Bürgern nur dringend, eine Maske zu tragen, wenn sie einkaufen gehen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Einigen Bundesländern geht diese Regelung nicht weit genug. Die dortigen Landeskabinette haben daher eigene Verfügungen getroffen oder beraten in Kürze darüber. Zudem haben einige Kommunen unabhängig von den Regelungen der Länder eine Maskenpflicht eingeführt.

Pflicht in vier Ländern

In Sachsen gilt bereits seit Montag eine Maskenpflicht in Geschäften und im Nahverkehr. In Thüringen wird der Gesichtssschutz ab Freitag obligatorisch. Das sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej am Montagabend dem MDR. Verstöße sollen demnach aber zunächst nicht geahndet werden. In Thüringen hatte zuvor Jena als erste Stadt in Deutschland eine Maskenpflicht eingeführt.

Die Bundesländer Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben eine Maskenpflicht ab kommenden Montag beschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt sie nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Taxis, in Bayern hingegen auch im Einzelhandel.

Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Berlin beraten

Weitere Bundesländer debattieren noch über die Einführung einer Maskenpflicht. In Sachsen-Anhalt berät die schwarz-rot-grüne Landesregierung heute über eine entsprechende Vorschrift, kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff gestern Abend im MDR an. Einer zuvor ausgesprochenen Empfehlung seien die wenigsten Menschen gefolgt. Sollte sich das Kabinett dafür entscheiden, müssten die Sachsen-Anhalter von Donnerstag an beim Einkaufen und beim Fahren mit Bus und Bahn einen Mundschutz tragen.

Auch das Kabinett in Baden-Württemberg berät heute über eine Maskenpflicht. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen erfuhr, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine solche Vorgabe auf die Tagesordnung setzen lassen. Gesundheitsminister Manne Lucha hatte sich gestern für eine Maskenpflicht in dem Bundesland ausgesprochen.

Der Berliner Senat spricht heute ebenfalls erneut über das Thema - zuvor hatte es in der Koalition noch unterschiedliche Positionen zum verpflichtenden Tragen eines Gesichtsschutzes gegeben.

Keine Pflicht in Brandenburg, NRW und Niedersachsen

Brandenburg plant laut Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher bislang keine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes im öffentlichen Raum. Eine Maskenpflicht sei derzeit nicht vorgesehen, wichtiger sei weiterhin das Einhalten des Abstandsgebots, sagte die Grünen-Politikerin im ZDF. Sie habe Sorge, dass eine Maske "als Allheilmittel angesehen" werde. Die Landesregierung empfehle aber das Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr, wo Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden könnten.

Unabhängig davon beschloss die Landeshauptstadt Potsdam heute eine Maskenpflicht ab kommenden Montag.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann lehnte eine Maskenpflicht für sein Bundesland ab. Nordrhein-Westfalen verzichte darauf auch, weil eine flächendeckende Versorgung mit Alltagsmasken durch den Handel derzeit nicht garantiert werden könne, sagte Laumann der "Rheinischen Post". Er setzte daher auf die "Verantwortung jedes Einzelnen". Das Tragen einer Maske bleibt damit eine Empfehlung. Ministerpräsident Armin Laschet hatte gesagt, er setze auf Freiwilligkeit.

Auch Niedersachsen beschränkt sich vorerst auf das freiwillige Tragen einer Maske. Die Stadt Wolfsburg hat allerdings bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Braunschweig will am Sonnabend nachziehen.

In Hessen gibt es ebenfalls noch keine Maskenpflicht. Die Stadt Frankfurt am Main hält eine solche aber ab kommenden Montag für unverzichtbar und rief die Landesregierung zu einer gemeinsamen Regelung auf.

Masken richtig tragen

Sowohl in der Empfehlung der Bundesregierung als auch bei allen Regelungen der Bundesländern geht es um das Tragen eines einfachen Gesichtsschutzes. Das kann ein Schal oder Tuch sein, aber auch selbstgenähte oder gekaufte Atemmasken sind zulässig. Wichtig ist vor allem, dass sie Mund und Nase bedecken und der Träger die richtige Anwendung beachtet.