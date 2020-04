Geöffnete Geschäfte, mancherorts Maskenpflicht, vereinzelte Gottesdienste. Ab Montag werden einige Corona-Maßnahmen gelockert. Aber viele Einschränkungen bleiben. Ein Überblick.

Welche Geschäfte dürfen wieder öffnen?

Gilt diese Regel überall in Deutschland?

Starten alle Bundesländer am Montag mit Lockerungen für den Handel?

Nein. Wie bei der Auslegung der 800-qm-Regel gibt es auch Unterschiede beim Starttermin: In Berlin und Brandenburg etwa öffnen die Geschäfte erst am Mittwoch wieder, in Thüringen gehen die Gitter am 24. April wieder hoch. Besonderheiten gibt es auch in Bayern: Dort dürfen am Montag Gärtnereien, Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen, die kleineren Läden sowie alle Auto-, Fahrrad- und Buchhändler folgen eine Woche später. Andere Länder wie Nordrhein-Westfalen sind deutlich forscher: Die Landesregierung will bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen. Kritiker sprechen wegen der unterschiedlichen Regelungen von einem Flickenteppich, der Handelsverband Deutschland warnt vor Wettbewerbsverzerrungen.

Welche Einschränkungen sind beim Einkaufen zu erwarten?

Für die Wiedereröffnung der Geschäfte gibt es Auflagen: Wie bislang schon im Lebensmittelhandel werden auch beim Mode- oder Bücherkauf künftig Schutzmasken, Abstandsmarkierungen und Einlass-Kontrollen das Bild der Geschäfte prägen. An den Eingängen der Geschäfte könnten private Sicherheitsdienste kontrollieren, wie viele Personen gleichzeitig im Laden sind. Denn die Kontaktbeschränkungen, die etwa einen Abstand von mindestens 1,50 Metern empfehlen, gelten weiter. Bei der Wiedereröffnung rechnet der Städtetag mit Zurückhaltung der Kunden. Es sei davon auszugehen, dass die wiedergewonnenen Möglichkeiten gerne genutzt werden: "Aber wir erwarten jetzt auch nicht den riesigen Ansturm", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Abstandaufkleber auf dem Boden eines Supermarkts

Wann geht es in Schulen und Universitäten wieder los?

Wo muss oder sollte man Schutzmasken tragen?

Welche Einschränkungen bleiben erhalten?