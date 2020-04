Uni dicht, Nebenjob weg: Studierende stehen zu Semesterbeginn vor einer großen Herausforderung. Wie gestaltet sich das Sommersemester? Und welche Lösungen gibt es bei der Finanzierung?

Alles ausklappen

Von Jan Koch, WDR

Wie läuft das Sommersemester ab?

Die meisten Universitäten rüsten um und haben in den vergangenen Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Sommersemester komplett digital stattfinden zu lassen. Die Universität Köln zum Beispiel will Online-Vorlesungen möglich machen, ob live oder auf Abruf über die Universitäts-Homepage. Es gebe ein kleines Aufnahmestudio, in dem Lehrende auch abseits des Home-Office Seminare oder Tutorien aufzeichnen und hochladen können. Die meisten Universitäten starten rein digital - auch die Freie Universität Berlin. Man wisse um die Besonderheit der aktuellen Situation und habe daher beschlossen: "Für Studierende, die im Sommersemester nicht alle eingeplanten Lehrveranstaltungen belegen und Prüfungen ableisten konnten, wirkt sich dies bezüglich der Einhaltung der Regelstudienzeit nicht nachteilig aus." Die meisten Universitäten starten rein digital ins neue Semester.

Gibt es Unterschiede zwischen den Universitäten?

Jede Universität will für sich bewerten, wann und wie sie aus dem Online-Betrieb wieder in den Präsenzbetrieb wechseln kann. So will die Universität Münster zum Beispiel zu Pfingsten hin neu bewerten, ob Präsenzveranstaltungen unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen wieder stattfinden können. Bis dahin gilt aber: online only. "Wir bieten den Studierenden und Lehrenden verlässliche Alternativen an, damit sie dieses besondere Semester bestmöglich nutzen können", sagt Münsters Uni-Direktor Johannes Wessels. "Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, wenn nicht alles von Beginn an reibungslos funktioniert." Lediglich unerlässliche Labor-Veranstaltungen werden nach Einzelfallprüfungen stattfinden. An Tutorien und Seminaren können die meisten Studierenden vorerst nur online teilnehmen.

Wie starten Erstsemester ins Unileben?

Was, wenn der Nebenjob weg ist?

Fotografie-Studentin Greta Steinberg konnte es nicht fassen: Sie hat von heute auf morgen ihren Nebenjob verloren. "Nicht Angst oder Panik, sondern einfach kein schönes Gefühl, keine finanzielle Sicherheit zu haben", beschreibt Steinberg ihre Situation. Sie ist eine von gut zwei Millionen Studierenden, die einen Nebenjob haben. Laut der aktuellen Sozialstudie des Deutschen Studentenwerks ist gut die Hälfte davon auf den Nebenverdienst angewiesen. Neben Greta berichten viele auch über den Instagram-Kanal der Tagesschau über ihre Nöte. "Ich habe dann sofort Bewerbungen geschrieben", schreibt ein User. "Nach kurzer Zeit habe ich dann einen Job an der Supermarktkasse gefunden." Knapp bei Kasse: Vielen Studierenden fehlen in der Corona-Krise Einnahmen aus Nebenjobs.

Gibt es finanzielle Unterstützung?

Bieten die Universitäten Finanzhilfen?