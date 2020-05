Wenn es mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gibt, muss ein Landkreis reagieren. In drei Kreisen - Greiz, Coesfeld und Steinburg - ist das derzeit der Fall. Doch es gibt noch weitere Regionen, die nur knapp unter der Marke liegen.

Die allermeisten Landkreise in Deutschland liegen nach einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit deutlich unter der von Bund und Ländern festgelegten Obergrenze für Corona-Neuinfektionen. Allerdings sind drei Kreise bekannt, in denen dieser Grenzwert überschritten wird: Greiz in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein. In der entsprechenden Karte des RKI sind sie rot markiert.

Bund und Länder hatten am Mittwoch eine deutliche Lockerung der Corona-Auflagen vereinbart. Zugleich beschlossen sie aber, dass ein Beschränkungskonzept umgesetzt werden soll, wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden - eine sogenannte "Notbremse".

Grund: Schlechte Bedingungen in Schlachthöfen

In Coesfeld ist dies der Fall: Hier wurden die Lockerungen teilweise um eine Woche verschoben. In der Region sowie im schleswig-holsteinischen Steinburg hängt dies direkt mit den vielen Corona-Fällen in Schlachthöfen zusammen. Hunderte vornehmlich osteuropäische Arbeiter haben sich dort infiziert, offenbar weil in ihren Sammelunterkünften keine ausreichenden Hygienemöglichkeiten vorhanden waren und sie zu eng sind, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Neun weitere Kreise haben laut RKI derzeit mehr als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Das RKI markiert sie orange. Die anderen Kreise liegen darunter, einige melden gar keine Neuinfektionen mehr. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass es unter anderem durch einen Verzug bei Datenübermittlungen zu Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und den tatsächlichen lokalen Zahlen kommen kann.

Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner Landkreis Bundesland Infektionen (letzte 7 Tage) Coesfeld NRW 76,4 Greiz Thüringen 74,4 Steinburg Schleswig-Holstein 62,4 Rosenheim (Stadt) Bayern 45,8 Traunstein Bayern 35 Zollernalbkreis Baden-Württemberg 32,8 Rosenheim (Landkreis) Bayern 32,2 Sonneberg Thüringen 30,3 Neuburg-Schrobenhausen Bayern 30,0 Odenwald Hessen 25,8 Regensburg (Stadt) Bayern 25,6 Miesbach Bayern 25,1

1250 Neuinfektionen

Laut RKI sind in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie bis heute bundesweit insgesamt rund 168.500 Infektionen registriert worden. Das sind rund 1250 mehr als am Vortag. Geschätzte 143.300 Menschen haben demnach die Infektion überstanden, rund 1600 mehr als am Vortag.

Die Reproduktionszahl lag bei 0,83. Das bedeutet, dass zehn Infizierte gut acht weitere Menschen anstecken. Damit ist der Wert etwas höher als in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag gab das RKI den Wert mit 0,71 an, am Mittwoch mit 0,65. Die Reproduktionszahl ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.