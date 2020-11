Corona-Gipfel mit Merkel Noch ein paar Streitpunkte

Zu Beginn des Corona-Gipfels im Kanzleramt gibt es noch einige Streitpunkte. Etwa die Frage nach schärferen Auflagen für den Einzelhandel oder Lockerungen auch an Silvester. Bayern hat hier klare Vorstellungen.

Grundsätzlich ist der Corona-Kurs von Bund und Ländern für die Wintermonate wohl abgesteckt, aber ein paar strittige Punkte bleiben noch, die vermutlich auch vorab nicht mehr ausgeräumt werden konnten. Das betrifft etwa zusätzliche Auflagen für Einzelhandelsgeschäfte, den Beginn der Weihnachtsferien und den Umgang mit Schulen in Hotspots. Auch die Frage, ob die angedachten Lockerungen über Weihnachten auch für Silvester gelten sollen, ist umstritten.

Klar ist aber: Die Menschen in Deutschland müssen sich auf weitere strenge Auflagen im Dezember einstellen, vor allem was die Zahl der Kontakte angeht. Seit 14 Uhr beraten Merkel und die Länderchefs per Videokonferenz - es wird erwartet, dass sich die Beratungen bis in den Abend hinziehen. Über Lockerungen werde beim Gipfel "nicht nachgedacht", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Vormittag mit Blick auf die weiterhin hohen Infektionszahlen.

Lockerungen auch an Silvester?

Der Spitzenrunde liegt ein Beschlussentwurf vor, der am Vorabend zwischen Kanzleramtsminister Helge Braun und den Staatskanzleien der Länder abgestimmt worden war. Unstrittig ist, dass der gegenwärtige Teil-Lockdown mindestens bis 20. Dezember verlängert wird. Auch die Kontaktbeschränkungen werden wohl verschärft: Nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sollen sich treffen dürfen - Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Einzig Schleswig-Holstein will hier ausscheren und bei den momentan geltenden Kontaktregeln bleiben.

An den Weihnachtstagen sollen bundesweit etwas mehr persönliche Begegnungen erlaubt werden. Bei maximal zehn Personen soll aber Schluss sein. Wie weit solche Lockerungen auch an Silvester gelten, ist aber noch strittig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach sich für strenge Kontaktbeschränkungen auch über Silvester aus - anders als von den meisten Ländern angestrebt. "Denn Weihnachten ist das Fest der Familie, Silvester natürlich mehr das Fest der Freunde", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Ihm sei lieber, dass man über den Jahreswechsel konsequenter sei als über Weihnachten.

Unklar ist auch, ob Restaurants und Hotels über die Feiertage und über den Jahreswechsel wieder öffnen dürfen. Vermutlich jedoch müssen sie geschlossen bleiben: Die Vorlage vermerkt, dass "umfassende Beschränkungen auch über den Jahreswechsel hinaus erforderlich sein" dürften.

Frühere Weihnachtsferien

Der Beginn der Weihnachtsferien soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie weitgehend einheitlich geregelt werden. Sie sollen bereits am 19. Dezember losgehen. Durch den Start der Ferien am Wochenende vor den Feiertagen sollten die Kontakte vor Weihnachten möglichst stark reduziert werden, heißt es in dem Entwurf. Einzig Bremen und Thüringen wollen demnach individuelle Regelungen zum Ferienbeginn treffen.

Bayern will "Hotspot-Strategie"

Bayern drängt auch auf schärfere Maßnahmen für Corona-Hotspots. Für besonders stark betroffene Gebiete müsse es "klarere Regeln" geben. "Wir brauchen eine Hotspot-Strategie", forderte er. "Wir brauchen Masken in den Schulen - für die Schüler, aber auch für die Lehrer." Außerdem müsse in Hotspots vor allem in älteren Jahrgangsstufen zu einem Modell des Wechselunterrichts übergegangen werden, um die Dichte des Schulbetriebs zu reduzieren.

Auch das Kanzleramt plädierte für schärfere Auflagen an Schulen in Hotspot-Regionen. Mit diesem Vorschlag hatte sich Merkel aber beim vergangenen Treffen am 16. November zunächst nicht durchsetzen können. Schulpolitik ist Ländersache, der Bund kann lediglich Vorschläge machen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet warb erneut für den Präsenzunterricht. "Der Küchentisch zu Hause in einer Zwei- oder Drei-Zimmerwohnung ist nicht der bessere Lernort. Der beste Lernort ist die Schule", sagte der CDU-Politiker.

Das Thema Schule dürfte auch heute wieder für Diskussionen sorgen.