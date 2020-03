Nach Ostern - bis in die CDU hinein reichen Forderungen, dann die strengen Corona-Maßnahmen wieder zu lockern. In diese Debatte hat nun die Kanzlerin eingegriffen - und ihr eine klare Absage erteilt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen Überlegungen gestellt, möglicherweise schon nach Ostern die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu lockern. Sie wolle "sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen", sagte sie am Abend.

Im Moment dauere es immer noch nur vier bis fünf Tage, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppele. Diese Zeitspanne müsse sehr viel weiter gestreckt werden, "in Richtung von zehn Tagen". Zudem erstrecke sich die Inkubationszeit über mindestens fünf Tage und könne bis 14 Tage dauern. Das Ziel der Maßnahmen sei es, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Die Kanzlerin erinnerte daran, dass die am vergangenen Sonntag beschlossenen Maßnahmen erst am Montag in weiten Teilen Deutschlands in Kraft getreten seien. Deshalb könne man noch nicht sehen, ob sie wirkten. Sie müsse deshalb "die Menschen in Deutschland um Geduld bitten", sagte die Kanzlerin und ergänzte: "Es war immer klar, dass wir erst dann, wenn wir Effekte sehen, darüber nachdenken können", die Maßnahmen zurückzufahren. Davon sei man leider "noch ein ganzes Stück entfernt".

Merkel äußerte sich in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Sie befindet sich selber derzeit in Quarantäne. Sie begab sich freiwillig in die häusliche Isolation, nachdem sie Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt gehabt hatte.

Laschet und Söder warnen auch

Merkels Position wird auch von anderen führenden Unions-Vertretern geteilt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Abend in der Sendung "ARD Extra": "Wir sind nicht über den Berg, wir stehen mitten in der Krise." Er erklärte, man werde Ende der Osterferien beurteilen, "wo stehen wir in Deutschland".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte vor verfrühten Spekulationen über ein Ende der Beschränkungen und Auflagen. "Wenn wir erfolgreich sein wollen, und wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen, müssen wir diesen Weg, den wir jetzt beschritten haben, weitergehen."

Linder fordert Perspektive

Die Diskussion war von FDP-Chef Christian Lindner forciert worden. In der Debatte über das Rettungspaket im Bundestag hatte er am Mittwoch gefordert, jetzt schon darauf hinzuarbeiten, die beschlossenen Maßnahmen so schnell wie möglich und Schritt für Schritt zurürckzunehmen.

Der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, fordert von der Bundesregierung im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio, die Wirtschaft "allerspätestens nach Ostern" schrittweise wieder hochzufahren. Auch aus dem CDU-Wirtschaftsflügel wurden ähnliche Überlegungen laut.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nannte mögliche Maßnahmen, die zu gegebener Zeit eine Lockerung der verhängten Einschränkungen ermöglichen könnten. Sie sei dafür, "fortlaufend" zu prüfen, "ab wann es die epidemiologische Lage erlaubt, die harten Einschnitte zu lockern", sagte die Verteidigungsministerin der Zeitung "Die Welt".

Nur noch zu zweit oder in der Familie nach draußen

Bund und Länder hatten sich am Wochenende auf verschärfte Einschränkungen des öffentliche Lebens verständigt. Sie zielen vor allem darauf ab, die sozialen Kontakten der Bürger zu begrenzen, um eine weiter schnelle Verbreitung des Cotronavirus zu verhindern und die Krankenhäuser vor einer Überlastung zu schützen.

Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag gibt es in Deutschland inzwischen rund 36.500 Corona-Infektionsfälle und 198 verzeichnete Todesopfer. Die Johns-Hopkins-Universität in den USA registrierte hingegen bis zum frühen Freitagmorgen rund 43.940 Infektionsfälle in Deutschland. Die starke Differenz in den Zahlen erklärt sich aus unterschiedlichen Methoden der Datensammlung.