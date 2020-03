Bund und Länder haben neue Maßnahmen beschlossen, die helfen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Regeln gelten zunächst für zwei Wochen. Ein Überblick über das, was für die Menschen in Deutschland nun gilt.

- Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die sozialen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren - Mindestabstand im öffentlichen Raum von mindestens 1,50 Metern - Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit einer weiteren Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet - Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Teilnahme an erforderlichen Terminen, indivueller Sport und Bewegung an der frischen Luft bleiben weiter möglich - Gruppen feiernder Menschen - auch im Privaten - sind inakzeptabel - Gastronomiebetriebe werden geschlossen, nur die Mitnahme von Speisen und Getränken ist gestattet - Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege werden geschlossen - Ausnahmen gelten nur für medizinisch notwendige Dienste - In allen Betrieben ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen umzusetzen. - Die Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben.

Ja, vielfach gelten auch schon schärfere Regeln.

Nicht zuletzt in Bayern: So teilte die bayerische Staatskanzlei nach der Verkündung der Beschlüsse durch Kanzlerin Angela Merkel mit, das vereinbarte Versammlungsverbot für mehr als zwei Personen nicht zu übernehmen, sondern stattdessen an der eigenen Ausgangssperre festzuhalten. Im Freistaat würden weiterhin die bereits am Freitag von der Staatsregierung beschlossenen Regelungen gelten, sagte ein Regierungssprecher der dpa. In Bayern darf in der Regel weiterhin nur gemeinsam an die frische Luft, wer zu einem Hausstand gehört. Ansonsten darf man hier nur alleine hinaus - es sei denn, wenn etwa Betreuer mit Menschen mit Behinderung oder Senioren einen Spaziergang machen. Dann ist im Freistaat etwa auch ein Gang zu dritt erlaubt.

Nach Bayern und dem Saarland beschloss auch Sachsen strikte Ausgangsbeschränkungen. "Das Verlassen des Hauses ist nur noch mit triftigen Gründen erlaubt", teilte die Landesregierung mit.