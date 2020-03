Knapp 190 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind derzeit in Deutschland nachgewiesen - 13 Bundesländer sind betroffen. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung sagten nun die Buchmesse ab.

Die Leipziger Buchmesse ist das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche für Leser, Autoren und Verlage. Sie sollte vom 12. bis 15. März ihre Tore öffnen. Doch nun entschieden die Messeleitung und Stadt Leipzig, die Messe abzusagen, um einer Ausbreitung des Coronavirus präventiv entgegenzuwirken.

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Mehr als 2500 Aussteller aus 51 Ländern wurden angekündigt. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals "Leipzig liest" hatten 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schrieb auf Twitter: "Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor." Ziel sei es, die sächsische Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen und zu bekämpfen. "Dafür gilt es, konsequent, präventiv und verantwortungsbewusst zu handeln, schrieb Kretschmer.

Zuvor waren bereits die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin und kürzlich die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München abgesagt worden. Die Veranstalter der IHM hatten etwa 1000 Aussteller aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besucher erwartet. In diesem Jahr waren rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden. Von deren Seite hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben.

Infizierte in 13 Bundesländern

Inzwischen breitete sich das Coronavirus auf fast alle Bundesländer in Deutschland aus. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 188, darunter sind erstmals Fälle in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Keine Infektionen melden bislang nur noch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und das Saarland.

In Berlin kamen zwei weitere Fälle hinzu. Betroffen ist eine Lehrkraft, deshalb bleibt nun auch in der Hauptstadt eine öffentliche Schule geschlossen. Die meisten Infektionen verzeichnet nach wie vor Nordrhein-Westfalen mit mehr als 100 Fällen.

Coronavirus, Sars-CoV-2 und Covid-19 Coronavirus ist die geläufigste Bezeichnung für das neuartige Virus aus China. Dessen offizieller Name, den die WHO festgelegt hat, lautet Sars-CoV-2. Die aus dem Virus resultierende Lungenkrankheit heißt Covid-19.

Ärzte fordern mehr Schutzausrüstung

Nach Einschätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sind die Hausärzte gewappnet für den Umgang mit dem Coronavirus in Deutschland. Allerdings gebe es Handlungsbedarf beim Nachschub an Schutzausrüstung, sagte der Chef der KBV, Andreas Gassen, der Nachrichtenagentur dpa. "Der Grundbestand, über den die niedergelassenen Kollegen in ihren Praxen verfügen, wird bundesweit nicht ausreichen, wenn die Zahl der Verdachtsfälle steigen wird." Und darauf deute ja alles hin.

Man sei daher im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsministerium und allen Beteiligten, um rasch Abhilfe schaffen zu können und Schutzbekleidung dort vorzuhalten, wo sie gebraucht werde. "Es muss Klarheit darüber herrschen, wie die Ärzte an das notwendige Material gelangen können", so Gassen.

Gesunde nicht auf Coronavirus testen

Zugleich warnte Gassen vor unnötigen Tests: "Umfangreichere Testung von klinisch Gesunden ist medizinischer Unfug." Sinnvoll seien Tests nur, wenn jemand Symptome einer Erkrankung der oberen Atemwege aufweise und womöglich Kontakt zu Infizierten gehabt habe. Es gebe in Deutschlands einschlägigen Laboren Kapazitäten für rund 12.000 Tests pro Tag.

Auf jeden Fall sollten Menschen, die selbst einen Verdacht auf Coronavirus bei sich hätten, zunächst bei der Praxis oder der Arzthotline 116117 anrufen. Wenn nämlich aber ein Test in einer Praxis positiv ausfalle, könnte die Praxis vom zuständigen Gesundheitsamt vorübergehend aus Gründen des Seuchenschutzes geschlossen werden. "Und genau das wollen wir vermeiden", sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

Lauterbach warnt vor Medikamenten-Engpässen

Nach den Worten des Gesundheitsexperten der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, ist das Virus ansteckender als erwartet. Er sagte im ARD-Morgenmagazin, es sei davon auszugehen, dass die Epidemie im Sommer nicht ganz weggehen, sondern im Herbst verstärkt zurückkommen und wahrscheinlich in eine Pandemie münden werde: "Wir werden im Herbst sehr wahrscheinlich eine starke Zunahme der Fälle in China, aber auch in Europa sehen."

Er warnte davor, dass sich dann die Versorgung mit Medikamenten verschlechtern könne. Es gebe bei Lieferungen aus China und Indien generell immer wieder Engpässe, weil es Qualitätsmängel gebe, sagte Lauterbach. Er sprach sich deshalb dafür aus, nicht nur Medikamente stärker zu bevorraten. Mehr noch sollte "ein Teil der Produktion gerade für unbedingt notwendige Wirkstoffe nach Europa, bevorzugt sogar nach Deutschland, rückverlagert werden. Das könnten wir auch in die Wege leiten."

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 03. März 2020 um 07:00 Uhr.