In München, Berlin und Stuttgart: Hunderte Menschen haben erneut gegen die Corona-Auflagen protestiert. Gleichzeitig gab es auch Protest gegen die "Hygiendemos". Experten warnen vor Ausgrenzung.

In mehreren Städten haben Hunderte Menschen gegen die Grundrechts-Einschränkungen in der Corona-Krise demonstriert. Angemeldet waren Kundgebungen etwa in Stuttgart, München, Frankfurt am Main und Berlin. Dabei gelten scharfe Auflagen, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Dazu gehört eine Maskenpflicht, Mindestabstand und eine begrenzte Teilnehmerzahl.

Teilnehmerzahl bei Münchener Demo schnell erreicht

In München wurde die genehmigte Teilnehmerzahl von 1000 kurz vor Veranstaltungsbeginn erreicht. Die Polizei ließ keine Menschen mehr auf das abgesperrte Gelände auf der Theresienwiese. Über Lautsprecher wurden die nicht zugelassenen Demonstranten aufgefordert, nach Hause zu gehen. Eine Rednerin kündigte an, "nächste Woche hier mit 10.000 Menschen stehen" zu wollen.

Die Stadt hatte maximal 1000 Menschen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und zeitlicher Begrenzung auf zwei Stunden zugelassen. Die Veranstalter hatten 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei ist mit zahlreichen Beamten und deutlich sichtbar auf dem Gelände unterwegs. Nicht nur in der Landeshauptstadt wollen Menschen demonstrieren: Kritiker der Corona-bedingten Auflagen wollen bei rund 70 Demonstrationen in mehreren Städten ihren Unmut kundtun.

Demonstranten auf der Theresienwiese in München

Mehrere kleine Demos in Berlin

In der Hauptstadt gingen, begleitet von rund 1000 Polizisten, Dutzende Menschen bei verschiedenen Demonstrationen auf die Straße. Allein auf dem Alexanderplatz fanden zeitgleich vier Kundgebungen statt, die von Polizeikräften und rot-weißem Flatterband umringt waren. Die Beamten achteten darauf, dass jeweils nicht mehr als 50 Demonstranten zusammenstanden. Innerhalb der Flatterbänder wurde der Abstand von 1,50 Metern eingehalten.

Mehr als 40 Demonstranten protestierten inmitten des Platzes mit Transparenten und einem Lautsprecherwagen gegen Verschwörungstheorien und für die Rechte von Flüchtlingen. Einige Meter weiter demonstrierten Dutzende mit lauter Musik gegen die Corona-Regeln und eine Impfpflicht. Auch an den Absperrungen rund um den Rosa-Luxemburg-Platz versammelten sich Dutzende Menschen zum Protest gegen die Hygienevorschriften.

An mehreren Orten in Berlin sind für den Tagesverlauf weitere Kundgebungen angekündigt: Auf dem Alexanderplatz, vor der Volksbühne und dem Reichstagsgebäude haben verschiedene politische Lager zu Protesten aufgerufen.

Medienwissenschaftler: Menschen nicht pauschal ausgrenzen

In den vergangenen Wochen hatten an ähnlichen Demonstrationen auch Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten teilgenommen. Das sorgt in der Politik zunehmend für Unruhe. "Die heftigen Proteste der letzten Tage sind besorgniserregend", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans der "Passauer Neuen Presse". Bei einigen Kundgebungen wurden die geltenden Abstandsregeln missachtet, Schutzmasken nicht getragen.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen warnt jedoch davor, die Protestierenden in der Corona-Krise pauschal auszugrenzen, sie als "Spinner" abzutun. Dies trage nur zur Verhärtung der Fronten bei, sagte Pörksen der Nachrichtenagentur dpa. Selbstverständlich gebe es Antisemiten und Rechtsradikale, von denen man sich massiv abgrenzen müsse. Hier dürfe es keine falsche Toleranz geben.

Der Berliner Bewegungsforscher Dieter Rucht sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Meine Prognose ist: Das mag mit den Corona-bedingten Protesten jetzt noch ein, zwei Wochen weitergehen. In dem Maße, in dem die Lockerungen greifen, verliert dieses Thema aber an Zugkraft." Das rechtspopulistische und rechtsradikale Potenzial aber bleibe: "Das wird sich zu neuen Anlässen versammeln."

"Demonstrationen zunehmend unterwandert"

Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) hält die Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise für verhältnismäßig. Für Demonstrationen gegen Einzelmaßnahmen habe er grundsätzlich Verständnis, sagte er im WDR. Kein Verständnis habe er dafür, "dass die Demonstrationen zunehmend unterwandert werden von Extremisten, die sie nutzen, um unser System zu diskreditieren".

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht warnte vor Verschwörungstheorien in der Corona-Krise. "Das Leugnen und Verdrehen von Fakten kann in der Pandemie Leben gefährden", sagte Lambrecht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sie verwies darauf, dass die Mythen zum Ursprung des Virus immer wieder mit rassistischer und antisemitischer Hetze verbunden seien. Im Fall von Volksverhetzungen, Bedrohungen und Beleidigungen könnten Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.