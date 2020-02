Baden-Württemberg meldet einen ersten Corona-Fall. Es handle sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, teilten die Behörden mit. Er habe sich vermutlich in Mailand angesteckt.

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Es wird vermutet, dass er sich während einer Italienreise in Mailand angesteckt hat.

In Deutschland steigt damit die Zahl der Infizierten auf 17. Letztmals wurden zwei Fälle vor knapp zwei Wochen (11. Februar) in Bayern bekannt. Mehrere China-Rückkehrer mussten für zwei Wochen in Quarantäne. Allerdings gehen Experten davon aus, dass es auch in Deutschland sehr wahrscheinlich unentdeckte Infektionen gibt.

Politiker: Ausbreitung wahrscheinlich, Gefahr weiter gering

Deutsche Politiker stellten die Bevölkerung auf eine Ausbreitung auch nach Deutschland ein. Mit einem Import von einzelnen Fällen müsse gerechnet werden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann der "Rheinischen Post". Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe derzeit aber weiter gering.‎

Zum Schutz vor weiteren Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus dürfen Reiserückkehrer aus Italien bei den Blutspendediensten des Deutschen Roten Kreuzes und des Bayerischen Roten Kreuzes vier Wochen lang kein Blut spenden. Die Zeitspanne werde ab der Rückkehr berechnet, sagte Sprecher Patric Nohe. Für Reisende aus der gesamten Volksrepublik China sowie aus Nord- und Südkorea betrage die Sperre seit längerem ohnehin vier Wochen, allerdings wegen des Chikungunya-Virus.

Die Karte zeigt die aktuelle Verbreitung des Coronavirus am 25.02.2020, 12:00 Uhr