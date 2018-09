Familienministerin Giffey fordert angesichts der fremdenfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz ein Gesetz zur Demokratieförderung. In Sachsen will Ministerpräsident Kretschmer eine Regierungserklärung abgeben.

Tausende haben sich in Chemnitz den fremdenfeindlichen Demonstrationen der letzten Wochen angeschlossen, immer wieder kam es zu Übergriffen und verfassungsfeindlichen Äußerungen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) fordert angesichts der Lage ein "Gesetz zur Förderung der Demokratie in Deutschland", wie sie der "Welt" sagte. Das Gesetz müsse klar machen, dass es "auch die Aufgabe des Staates" sei, "die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren."

Sie klagte über die zunehmende Entpolitisierung der Gesellschaft: "In vielen Schulen und Vereinen wird überhaupt nicht mehr über Politik gesprochen", sagte Giffey. Die Mittel für die Jugendarbeit seien in Sachsen jahrelang gekürzt worden - "Die Folgen davon sehen wir jetzt."

"Verlustängste" müssten diskutiert werden dürfen

Giffey hatte Chemnitz besucht, nachdem durch die Tötung eines 35-Jährigen rechtsextreme Stimmungen hochgekocht waren. Tatverdächtig sind zwei Asylbewerber, nach einer dritten verdächtigen Person wird gefahndet.

In Chemnitz ist sie dem Bericht zufolge vielen Bürgern begegnet, die sich allein gelassen fühlten: "Ich habe aus vielen Gesprächen ein tief empfundenes Gefühl herausgehört, man sei nicht ebenbürtig, nicht gleich viel wert, man werde nicht wahrgenommen, 'die da oben' hätten keine Ahnung von den Verhältnissen vor Ort", sagte sie.

Franziska Giffey hat vergangene Woche am Tatort in Chemnitz Blumen niedergelegt und mit Bewohnern der Stadt gesprochen.

Es müssten Räume geöffnet werden, in denen Emotionen und Bedenken vorbehaltlos diskutiert werden könnten: Die Zuwanderung von mehr als einer Million Flüchtlingen in den vergangenen Jahren habe "Verlustängste ausgelöst, überall in Deutschland". "Darüber muss man reden dürfen, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden", forderte sie. Selbstverständlich müsse aber sein, dass es keine Angst im öffentlichen Raum geben dürfe - "weder für die, die schon immer hier leben, noch für die, die neu gekommen sind".

Kretschmer will Regierungserklärung abgeben

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angekündigt, am Vormittag in Dresden eine Regierungserklärung zu geben. Es wird erwartet, dass er zu den Feindseligkeiten und Übergriffen rechter Gruppierungen in Chemnitz und zum Rechtsextremismus in Sachsen Stellung nimmt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Vortag angekündigt, Chemnitz besuchen zu wollen. Sie habe eine entsprechende Einladung der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig angenommen, teilte ein Regierungssprecher mit. Einen konkreten Termin gibt es jedoch noch nicht.