Sexueller Missbrauch in Deutschland

Jeder sexuelle Kontakt zwischen einem Erwachsenen und einem Kind ist sexueller Missbrauch. Anders als unter Erwachsenen gibt es nämlich keinerlei einvernehmlichen Sex mit Kindern, da diese in jeglicher Beziehung unterlegen sind und somit von einer freien Entscheidung keine Rede sein kann. Auch wenn in der öffentlichen Debatte sehr stark von sexuellem Missbrauch in Schule, Sportvereinen und Kirchen gesprochen wird: Drei Viertel aller Missbrauchsfälle finden innerhalb von Familie oder Verwandtschaft statt, also im engsten persönlichen Umfeld. Und dies bedeutet, dass die Täter dem Kind in der Regel seit Längerem bekannt sind.



Deshalb sagt Johannes Wilhelm Röhrig, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung: "Es gibt immer noch wirklich Widerstände gegen den Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Viele wollen es nicht wahrhaben, was bei uns passiert in Deutschland. Was in den Familien passiert, im sozialen Umfeld. Und da ist die Antwort der Verantwortlichen noch nicht stark genug."



Wie groß der sexuelle Missbrauch an Minderjährigen in Deutschland genau ist, darüber gibt es wenig gesicherte Informationen. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der betroffenen Kinder zwischen 200.000 und einer Million liegt. Dies ist aber nur der offensichtliche und greifbare Umfang. Die Dunkelziffer - darüber ist man sich weitgehend einig - dürfte um ein Vielfaches höher liegen.