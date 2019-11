Auf Instagram hat die Bundeswehr das Foto einer Wehrmachtsuniform mit Hakenkreuz-Anhänger veröffentlicht - und mit geschmacklosen Kommentaren versehen. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Von Kai Clement, ARD-Hauptstadtstudio

Tobias Lindner von den Grünen verlangt: Die Bundeswehr müsse unverzüglich klären, wie so etwas auf ihren Instagram-Account kommen konnte. So etwas, das ist das Foto einer Wehrmachtsuniform mit Hakenkreuz-Abzeichen. Dazu die Bildunterschrift: "Auch Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der HauteCouture". Dazu blinkte auch noch ein animierter Schriftzug "Retro".

Eine Entgleisung ausgerechnet auf dem offiziellen Instagram-Account, der eigentlich für die Bundeswehr als Arbeitgeber werben will. Lindner findet das so deplatziert wie geschichtsvergessen.

"Keine Sensibilität für geschichtliche Grundlagen"

Für die SPD fordert Fritz Felgentreu eine bessere Dienstaufsicht bei dem Online-Auftritt. Mit dem mörderischen Nazi-Regime und seinen Symbolen bleibe ein laxer Umgang dauerhaft inakzeptabel.

Dass all das inzwischen gelöscht ist, reicht der Opposition nicht. Tobias Pflüger, Verteidigungsexperte der Linkspartei, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: "Das ist ein unglaublicher Skandal, bis heute scheint es bei den Verantwortlichen keine wirkliche Sensibilität für geschichtliche Grundlagen zu geben." Die Bundeswehr müsse sich diesem "Retro-Geist in den eigenen Reihen stellen".

Bundeswehr entschuldigt sich

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums nennt das Ganze einen inakzeptablen Fehler, für den man sich in aller Form entschuldige. Man sensibilisiere die Mitarbeiter und überprüfe das Management des Online-Auftritts. Extremismus habe keinen Platz in der Bundeswehr.

Schon die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte der Truppe ein Haltungsproblem bescheinigt und damit eine heftige Debatte ausgelöst. Sie hatte auch einen neuen Erlass zur Traditionspflege verfügt. Darin heißt es unter anderem: "Der verbrecherische NS-Staat kann Tradition nicht begründen." Dieser neue Erlass aber sei das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt sei, so nun Lindner von den Grünen, wenn das Ministerium solche Beiträge veröffentliche.