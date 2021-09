Verdacht auf Strafvereitelung Razzia bei Finanz- und Justizministerium

Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei haben in Berlin Finanz- und Justizministerium durchsucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen eine Spezialeinheit des Zolls. Sie soll Hinweise auf Geldwäsche nicht weitergegeben haben.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben in Berlin Büros des Bundesfinanz- und Bundesjustizministeriums durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen Verantwortliche der beim Zoll angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU). Darüber hatte zuerst der "Spiegel" berichtet.

Der Verdacht: FIU-Mitarbeiter sollen von Banken eingereichte Geldwäscheverdachtsmeldungen "in Millionenhöhe" nicht an die Polizei weitergeleitet haben. Außerdem werde geprüft, weshalb seit Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die FIU im Jahr 2017 die Zahl der Verdachtsmeldungen auf einen Bruchteil zurückgegangen ist.

Am Anfang der seit 2020 laufenden Ermittlungen stand nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine verdächtige Zahlung über mehr als eine Million Euro nach Afrika aus dem Jahr 2018, bei der eine Bank einen möglichen Bezug zu Waffen- und Drogenhandel sowie Terrorismusfinanzierung sah. Die FIU leitete die Meldung aber nicht weiter, so dass die Zahlung nicht unterbunden wurde.

"Umfangreiche Kommunikation" zwischen FIU und Ministerien

Bereits vor der Razzia in Berlin hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Bundeszollverwaltung durchsuchen lassen. Dabei seien Unterlagen gesichert worden, aus denen sich Erkenntnisse über eine "umfangreiche Kommunikation" zwischen der FIU und den beiden Bundesministerien ergeben haben. Man wolle nun untersuchen, ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien in Entscheidungen der FIU eingebunden waren. Die Staatsanwaltschaft betonte allerdings, man ermittle derzeit "in alle Richtungen". Die Auswertung der Akten werde mehrere Wochen dauern.

Ministerien sagen vollständige Kooperation zu

Von Seiten des Bundesfinanzministeriums hieß es, man unterstütze "die Behörden selbstverständlich voll und ganz". Der zugrundeliegende Verdacht richte sich "ausdrücklich nicht gegen Beschäftige" des Ministeriums. Auch eine Sprecherin des Justizministeriums erklärte, ihr Haus kooperiere "im vollsten Umfang" mit den Ermittlern. Sie wies ebenfalls darauf hin, dass sich der Verdacht nicht gegen Beschäftigte des Ministeriums richte.