Bund-Länder-Beratungen Ostern wohl allein zu Haus

Seit mehreren Stunden beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten über die weitere Corona-Politik. Schon jetzt scheint sicher: Die Kontaktregeln sollen auch an Ostern nicht gelockert werden. Und: Der Lockdown wird fortgesetzt.

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen soll der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen über den weiteren Kampf gegen die Pandemie beschlossen, wie das ARD-Hauptstadtstudio aus mehreren Quellen erfuhr. Die strengen Kontaktregeln sollen auch für Verwandtenbesuche über Ostern nicht gelockert werden. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen steht aber noch aus.

Zwischenzeitlich mussten die Beratungen unterbrochen werden. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Verhandlungskreisen erfuhr, hatte Merkel Unzufriedenheit mit den bisher beschlossenen Maßnahmen geäußert und deshalb eine Unterbrechung der Runde verlangt. Merkel sagte demnach, die bislang beschlossenen Maßnahmen seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen. So könne man in der Öffentlichkeit nicht bestehen.

Keine Aufweichung der "Notbremse"

Klar ist schon jetzt, dass die Zeichen nach dem massiven Anstieg der Infektionszahlen auf eine Verschärfung der Corona-Regeln stehen. Die "Notbremse" für bereits erfolgte Lockerungen wie die Öffnung von Geschäften, Museen und Sportanlagen soll bestehen bleiben. Sie gilt für Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über 100 steigt. Das ist inzwischen für weite Teile Deutschlands der Fall - gehandelt wird aber oft trotzdem nicht. Der Durchschnittswert für das ganze Land liegt seit Sonntag über 100.

Ein Beschlussentwurf, der kurz vor den Beratungen vom Kanzleramt verschickt wurde, enthält außerdem den Vorschlag, Schulen und Kitas zu schließen oder gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden können. Auch ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach Schließungen von Schulen und Kitas geben. Ob dieser Vorschlag von den Länderchefs angenommen wird, ist allerdings noch unklar. Auch über mögliche nächtliche Ausgangssperren in Regionen mit hoher Inzidenz scheint es noch keine Einigung zu geben.

Osterurlaub weiter strittig

Ebenso unsicher ist, was aus dem Osterurlaub im In- und Ausland werden soll. "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten", heißt es in der Beschlussvorlage. "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss."

Trotzdem setzen sich vor allem Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz dafür ein, "kontaktarmen Urlaub" zu ermöglichen - also Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen, sofern diese über eigene sanitäre Anlagen verfügen und Urlauber sich dort auch mit Essen versorgen können. Einen Beschluss dazu gibt es bislang noch nicht.

Quarantäne für Mallorca-Rückkehrer?

Strittig ist zudem, ob es neue Auflagen für Mallorca-Urlauber geben soll. Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer. Das führte zu einem Buchungsboom, aber auch zu hitzigen Diskussionen, ob man damit einen neuen Infektionsherd riskiert. Deswegen stehen bei den heutigen Beratungen Forderungen nach einer Wiedereinführung der Testpflicht und auch nach einer Wiedereinführung der Quarantäne im Raum.

Zur Lage in Alten- und Pflegeeinrichtungen wird in der Beschlussvorlage festgehalten, dass es nun "die Erwartung einer Normalisierung der seit langem angespannten Situation" gebe, nachdem Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte vorrangig geimpft worden seien. Da weiterhin unsicher sei, inwieweit die Impfung ausschließe, dass Geimpfte andere anstecken könnten, müssten Hygiene- und Testkonzepte weiter konsequent umgesetzt werden. Zugleich könnten aber zwei Wochen nach der Zweitimpfung die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne Corona-Ausbruch wieder erweitert und auch übergreifende Gruppenangebote wieder gemacht werden. Es bleibt abzuwarten, ob Bund und Länder entsprechende Beschlüsse fassen.