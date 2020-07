Um Motorradlärm zu reduzieren, sollen künftig leichter Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ausgesprochen werden. In zahlreichen Städten protestierten Biker gegen eine entsprechende Bundesratsinitiative.

In mehreren deutschen Städten haben Motorradfahrer gegen drohende Fahrverbote protestiert. Trotz Demo-Verbots waren in München Tausende Biker in der Stadt unterwegs. Auf dem Mittleren Ring fand der bundesweit größte Korso statt. Dort rollten die Motorradfahrer in Gruppen über die Straße.

Schon am Morgen hatten sich Biker-Gruppen mit 50 bis 100 Teilnehmern getroffen. Sie waren mit Hupkonzerten, Jubelrufen und lauter Musik unterwegs. "Fahren dürfen wir auf dem Mittleren Ring, das kann uns keiner verbieten", sagte einer der Motorradfahrer. Die Kreisverwaltung hatte eine Protestveranstaltung am Freitag wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt.

In München fuhren laut Polizei mehr als 6000 Leute mit ihren Maschinen über den Mittleren Ring.

Bundesweite Proteste

Auch in Schwerin versammelten sich mehr als 1000 Menschen zu einer Biker-Demo. Sie fuhren in einem von Polizeibeamten eskortierten Korso auf mehr als 600 Motorrädern aus einem Industriegebiet in Richtung des Verkehrsministeriums. Dort übergaben die Protestler eine Petition.

Protestaktionen von Bikern gab es bundesweit, unter anderem auch in Düsseldorf, Stuttgart, Wiesbaden und Dresden.

Bundesrat will Motorradlärm reduzieren

Die Biker sind gegen eine Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm. Unter anderem spricht sich die Länderkammer dafür aus, für Motorräder leichter Fahrverbote aus Lärmschutzgründen an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen.

Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel wies darauf hin, dass der Bundesratsbeschluss ausdrücklich kein generelles Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen darstelle. Vielmehr gehe es um die Möglichkeit, für besondere Konfliktfälle auf einzelnen Straßenabschnitten wegen erheblicher Belastungen durch Motorradlärm die zugelassene Geschwindigkeit zu begrenzen oder auch an besonderen Tagen Fahrverbote zu erlassen.