Der russische Präsident Putin stehe zunehmend unter Druckt, meint Politikwissenschaftlerin Sasse. Die jüngste Situation erinnere an den Anfang der Invasion. Eine diplomatische Lösung hält Sasse derzeit für nicht denkbar.

Die jüngsten Angriffe Russlands auf Städte in der Ukraine sollen nach Auffassung der Politikwissenschaftlerin Gwendolyn Sasse Stärke demonstrieren. "Diese Anschläge kamen zum einen als Antwort auf die seit Wochen erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Zum anderen seien sie eine Antwort auf die Explosion auf der Krim-Brücke.

Gleichzeitig stehe Präsident Wladimir Putin zunehmend unter Druck, vor allem durch Hardliner in der eigenen Partei. "Diese versucht er jetzt zu besänftigen. Er hat die Militärspitze umorganisiert." Aber auch in der Bevölkerung wachse die Unsicherheit, worauf er reagiere.

"Zivilbevölkerung verunsichern und demoralisieren"

Nach Auffassung von Sasse erinnert die jüngste Situation an den Anfang der Invasion im Februar. "Denn jetzt geht es wieder um Angriffe auf die gesamte Ukraine. Und da hatte man vielleicht auch in der Ukraine schon gedacht, dass das so nicht erfolgen würde. Jetzt stehen wirklich wieder Städte in der gesamten Ukraine unter Beschuss." Das werde das Geschehen an der eigentlichen Front nicht wesentlich verändern. "Es soll aber vor allem die Zivilbevölkerung verunsichern und demoralisieren."

Keine diplomatische Lösung in Aussicht

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine hält Sasse derzeit für nicht denkbar. Die Ukraine müsse zunächst genug Geländegewinne verzeichnen, um überhaupt verhandeln zu können. "Momentan hat Wladimir Putin kein Interesse an Verhandlungen. Das heißt, eine diplomatische Lösung ist momentan nicht möglich." Im Hintergrund würden allerdings Gespräche laufen, um weitere Eskalationsrisiken einzudämmen - zuletzt zwischen den USA und Russland.