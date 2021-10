Konstituierung des Parlaments Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt Stand: 26.10.2021 13:57 Uhr

Der Bundestag hat in seiner konstituierenden Sitzung die SPD-Politikerin Bärbel Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt. Die 53-Jährige tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Schäuble an.

Die SPD-Politikerin Bärbel Bas ist neue Präsidentin des Bundestags. Die 53 Jahre alte Gesundheitspolitikerin erhielt in der konstituierenden Sitzung des Parlaments eine breite Mehrheit. Sie erhielt 576 der insgesamt 724 abgegebenen Stimmen - das entspricht 79,6 Prozent. 90 Parlamentarier stimmten mit Nein, 58 enthielten sich.

Bas folgt auf Wolfgang Schäuble (CDU) und ist nach der SPD-Politikerin Annemarie Renger und der CDU-Politikerin Rita Süssmuth die dritte Frau im zweithöchsten Amt des Staates. Sie ist seit 2009 im Bundestag und war in der vergangenen Legislaturperiode stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende.

Wahlrechtsreform und verständliche Sprache

In ihrer Antrittsrede sprach sie sich für eine Reform des Wahlrechts aus, um den Bundestag nicht noch größer werden zu lassen. Außerdem forderte sie einen respektvollen Umgang im Parlament und versprach "die Präsidentin aller Abgeordneten" zu sein. Die Politik müsse aber auch mit den Bürgern im Dialog bleiben und ihnen zuhören.

Dazu dürften sich die Abgeordneten nicht hinter komplizierten Floskeln und Formulierungen verstecken, sondern sollten eine Sprache sprechen, die von jedem verstanden wird. "Politik ist nur dann gut, wenn sie auch verständlich ist."

Ein Drittel Frauen

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hatte die Nominierung von Bas zuvor als "wichtiges Signal" begrüßt. "Das ist mehr als eine Randnotiz", sagte Roth im Deutschlandfunk. Denn auch mit einem leicht gestiegenen Frauenanteil von 34,7 Prozent gebe es noch immer eine "Schieflage" bei der Vertretung der weiblichen Bevölkerung im Bundestag. Der Anteil der Frauen unter allen Parteimitgliedern ist jedoch noch geringer, er liegt nur bei knapp 30 Prozent. Selbst bei den Grünen sind nur 41 Prozent aller Parteimitglieder Frauen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird nur ein einziger Mann im Bundestagspräsidium vertreten sein, da alle Parteien außer der FDP und der AfD Frauen aufgestellt haben. Es wird damit gerechnet, dass der AfD-Kandidat Michael Kaufmann die Mehrheit verfehlt.

XXL-Parlament

Zuvor hatten die Abgeordneten die Geschäftsordnung beschlossen. Der 20. Deutsche Bundestag hat 736 Mitglieder und ist damit der größte in der Geschichte der Bundesrepublik; 279 Abgeordnete wurden neu in das Parlament gewählt. In der neuen Geschäftsordnung wurde das bisherige Regelwerk weitgehend übernommen. Dafür stimmten alle Fraktionen außer der AfD, die sich enthielt. Die Geschäftsordnung regelt unter anderem die Wahl eines neuen Präsidiums, die Bildung der Fraktionen und den Ablauf der Sitzungen. Entschieden wurde auch erneut, dass im Präsidium jede Fraktion mit einem Vizeposten vertreten ist.

Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Sonderregelungen werden mit der Neufassung der Geschäftsordnung bis zum Jahresende verlängert. Somit bleibt es bei der Möglichkeit, an Ausschusssitzungen und dortigen Abstimmungen mittels elektronischer Kommunikationsmittel teilzunehmen. Die bisherige Sonderregelung, dass der Bundestag bereits bei Anwesenheit eines Viertels seiner Mitglieder beschlussfähig ist, entfällt allerdings.

AfD-Abgeordnete verweigern 3G

Bei der Sitzung saßen jedoch rund zwei Dutzend Abgeordnete nicht im Plenarsaal, da sie die geltende 3G-Regelung nicht akzeptieren wollen. Sie mussten deshalb auf einer eigens für sie reservierten Tribüne Platz nehmen. Dort saßen 23 Parlamentarier - die alle der AfD angehören. Die Fraktionen hatten zuvor gemeinsam beschlossen, dass in den unteren Bereich des Plenarsaals im Reichstagsgebäude nur Abgeordnete kommen dürfen, die geimpft, genesen oder kurzfristig auf das Coronavirus getestet sind.

Bundesregierung nun geschäftsführend

Da sich noch keine neue Bundesregierung formiert hat, wird die bisherige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Geschäfte bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterzuführen. Am Nachmittag will der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem bisherigen Kabinett die Entlassungsurkunden überreichen. Merkel und die Minister werden geschäftsführend im Amt sein, bis ein neuer Bundeskanzler gewählt ist.