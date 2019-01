Müssen die Regeln für Abschiebungen verschärft werden? Ja, meint Innenminister Seehofer. Aber das sieht seine Kabinettskollegin Barley anders: Sie müssten vor allem konsequent angewendet werden.

Bundesjustizministerin Katarina Barley geht in der Diskussion um schärfere Regeln für Abschiebungen straffälliger Ausländer auf Konfrontation zu Innenminister Horst Seehofer. Während der CSU-Politiker für Anfang des Jahres Vorschläge zur Verschärfung der rechtlichen Grundlagen ankündigte, hat sie dies nun abgelehnt.

In der vergangenen Legislaturperiode seien Regelungen etwa im Asylrecht "in entscheidenden Punkten verbessert und verschärft" worden, sagte die Sozialdemokratin der "Welt am Sonntag". Sie müssten jetzt konsequent angewendet werden. Immer weitergehende Gesetzesverschärfungen bewirkten nicht unbedingt eine Verbesserung.

Mögliche Vorschläge Seehofers werde sie sich sehr genau ansehen, sagte die Justizministerin. Das Wichtigste seien aber vor allem funktionierende Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsstaaten.

Wichtig seien vor allem die Abkommen mit den Herkunftsstaaten, sagte Katarina Barley.

"Geht völlig am Thema vorbei"

Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka forderte, sich beim Thema Rückführungen vorrangig um die Abschiebung straffälliger Asylbewerber zu kümmern. "Wer straffällig wird, gehört ganz oben auf die Aktenstapel beim Thema Rückführung", sagte er der Zeitung. Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic lehnte Gesetzesverschärfungen ebenfalls ab. "Die richtige Antwort des Rechtsstaates auf Straftaten ist das Strafrecht. Nach jedem Vorfall das Ausländerrecht zu ändern geht völlig am Thema vorbei", sagte sie der "Welt am Sonntag".

Nach dem mutmaßlichen Übergriff von Asylbewerbern im bayerischen Amberg auf Passanten waren in der CSU Forderungen nach schärferen Gesetzen laut geworfen. Seehofer kündigte an, noch im Januar einen Gesetzesvorschlag für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber vorzulegen.