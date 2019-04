Im Bundestag geht es ums Geld für Studenten: Es soll mehr BAföG geben - vor allem, um teure Mieten auszugleichen: 325 statt 250 Euro Wohnpauschale. Das dürfte für viele Studenten nicht reichen.

Von Nadine Bader, ARD Hauptstadtstudio

Wer als Student in beliebten Uni-Städten eine Wohnung sucht, braucht nicht nur gute Kontakte, sondern muss oft tief in die Tasche greifen. Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge kostet eine Studentenbude in Berlin im Schnitt 385 Euro Warmmiete pro Monat, in Heidelberg 437 Euro und in München mehr als 600 Euro warm pro Monat.

Schwierig für Studenten, denen die Eltern nicht finanziell unter die Arme greifen können. Deshalb will Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU den Wohnzuschlag für BAföG-Studenten anheben. Von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bekommt sie Lob für die geplante Erhöhung: "Wir freuen uns diese Woche, dass wir eine große BAföG-Reform auf den Weg bringen können. Sie wissen, das ist ein Herzensanliegen der SPD."

Wohnpauschale soll erhöht werden

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, die BAföG-Leistungen zu verbessern. Ein wichtiges Vorhaben, sagt Arnold Vaatz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union: "Die Motivation dafür, dass das in den Koalitionsvertrag hineinkam, ist, dass sich die Lebenshaltungskosten geändert haben und insbesondere die Miethöhen, unter denen auch die Studenten sehr zu leiden haben."

Die Wohnpauschale für BAföG-Studenten liegt derzeit bei 250 Euro. Diese Pauschale soll nun erhöht werden auf 325 Euro. Der Förderhöchstsatz inklusive Wohnpauschale und Grundbedarf für Essen und Kleidung soll ab 2020 bei 861 Euro liegen.

"Studenten müssen ja nicht in die teuersten Städte gehen"

Das reicht kaum aus, um sich in teuren Uni-Städten als Student eine Wohnung zu leisten. Die Bundesbildungsministerin sorgte kürzlich für Empörung mit ihrer Aussage, Studenten müssten ja nicht in die teuersten Städte gehen. Gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio legte Karliczek nach, es gebe gute Studiengänge in vielen Städten: "Wir haben eine sehr gute, breite Hochschullandschaft in Deutschland. Das war die Aussage, die dahinter stand. Und da stehe ich auch zu."

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek lobt die "breite Hochschullandschaft" in Deutschland.

Heftige Kritik an Karliczek

Dass die Bundesbildungsministerin BAföG-Studenten damit nahelegt, in billigere Uni-Städte zu gehen, sei ein Unding, findet Fabian Schmidt, der soziale Arbeit studiert und sich in der DGB-Jugend mit Hochschulpolitik befasst:

"Wir waren schockiert von diesem Kommentar, weil das für uns natürlich völlig weltfremd ist und uns Studierende in der freien Studienplatzwahl einschränkt - und das ist für uns keine Art, wie eine Bundesministerin mit Studierenden umgehen sollte."

Das findet auch der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks Achim Meyer auf der Heyde. Er sieht die Gefahr, "dass damit das Prinzip der Berufswahlfreiheit verletzt wird, was im Grunde eigentlich der Verfassung zuwider läuft. Und dass zum anderen die Chancengerechtigkeit, die das BAföG ja seit 1971 gewährleisten soll, nicht mehr gesichert ist."

"Pauschale muss regional angepasst werden"

Schmidt von der DGB-Jugend fordert deshalb, den Wohnzuschlag regional anzupassen: "Wenn man in München oder Düsseldorf wohnt, dann muss eben auch die Wohnkosten-Pauschale erhöht werden, sodass sie an die realistischen Mieten angepasst ist."

Das sieht der Gesetzentwurf der Bundesbildungsministerin nicht vor. Mit den 325 Euro Wohnzuschlag, die BAföG-Studenten ab dem Wintersemester bekommen sollen, wird die Wohnungssuche in teuren Uni-Städten weiterhin schwierig sein. Auch weil die Plätze in günstigeren Studentenwohnheimen begehrt und knapp sind.