Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock "Das war ein neuer Schritt"

Die Grünen-Chefin Baerbock hat ihre Kür zur Kanzlerkanditatin verteidigt. Die Kritik fehlender Regierungserfahrung wies sie in den tagesthemen scharf zurück. Und auch einer Forderung der Grünen Jugend erteilte sie eine Absage.

Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Diese Wahl habe sie zusammen mit Co-Chef Robert Habeck getroffen. "Macht bedeutet nicht, dass man sich bekämpft, sondern, dass man ins 'machen' kommt und das funktioniert am besten gemeinsam", sagte Baerbock in den tagesthemen.

Das Baerbock zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde, war "aber auch ein Stück weit ein neuer Schritt", nachdem sie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Habeck an der Grünen-Spitze zusammengearbeitet habe. In dieser Zeit hätten sie die Grünen in eine neue Zeit gebracht so Baerbock.

"Wir haben es uns beiden zugetraut"

Bei der Wahl zur Kanzlerkandidatin habe man unterschiedliche Aspekte abgewogen und sich gefragt, was jeder von beiden miteinbringt. "Wir haben es uns beiden selbst zugetraut, wir haben es uns gegenseitig zugetraut, unsere Partei hat es uns beiden gemeinsam zugetraut", so Baerbock. Die Partei habe aber auch gebeten, sich in der Frage über die Kandidatur nicht zu spalten.

Auch die Frage der Emanzipation habe eine große Rolle bei der Wahl der Kanzlerkandidatin Baerbock gespielt. Auf dieser Basis habe man zusammen entschieden, "wer einen Schritt vorantritt". Man werde den Wahlkampf aber zusammen gestalten, betonte Baerbock.

"Regierungserfahrung allein bringt uns nicht weiter"

Die Kritik fehlender Regierungserfahrung wies Baerbock zurück. "Wir haben in den letzten Jahren erlebt, das Regierungserfahrung allein uns nicht weiterbringt", sagte Baerbock. Diese habe das Land sogar eher in eine Sackgasse geführt, weil es keine Vorstellung gebe, wie man die Zukunft gestalten wolle. Zudem bringe man Erfahrung durch die Regierungsbeteiligung in elf Bundesländern mit.

Der Forderung der Grünen Jugend, keine Koalition mit der CDU einzugehen und auch keine Jamaika-Koalition zu bilden, erteilte Baerbock eine Absage. "Demokratische Parteien müssen immer miteinander sprechen können", so Baerbock.