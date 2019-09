In den kommenden Jahren gehen immer mehr Menschen aus der "Babyboomer"- Generation in Rente. Entgegen der Prognosen gibt es jedoch laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Hoffnung für den Arbeitsmarkt.

Derzeit arbeiten in Deutschland etwa 45 Millionen Menschen. Schon jetzt ist in Deutschland jeder Fünfte älter als 65. Und in den kommenden Jahren erreichen auch die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, das Rentenalter. Doch die Folgen scheinen längst nicht so dramatisch zu sein, wie es manche prognostizieren. Das sagen Experten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB).

Laut Statistiken arbeiten bereits immer mehr Frauen und ältere Menschen. Würde es dabei bleiben oder sich ihre Arbeitszeit weiter erhöhen, könnte der zu erwartende Arbeitskräftemangel aufgefangen werden. Zu diesem Schluss kommt das BiB, das die Trends der letzten zehn Jahre für die Zukunft hochgerechnet hat.

Sebastian Klüsener vom BiB erklärte bei tagesschau 24, dass sich der demografische Wandel nach den Berechnungen des Instituts nicht so dramatisch auswirken werde wie befürchtet. Insbesondere die Zahl der Menschen, die zwischen 60 und 64 arbeiteten, sei in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen.

Sebastian Klüsener, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, über Demographie und den Arbeitsmarkt

tagesschau24, 26.09.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-599747~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Nach den Statistiken waren 2004 rund 25 Prozent aller Menschen zwischen 60 und 64 Jahre erwerbstätig, 2017 stieg deren Anteil auf 58 Prozent. Im Schnitt arbeitete eine Person in diesem Alter vor zwei Jahren 21,6 Stunden je Woche, 2004 waren es nur 11,2. Ähnliche Tendenzen zeigen sich bei den 65- bis 67-Jährigen und bei Frauen.

Diese tragen den Angaben zufolge vor allem durch mehr Teilzeitarbeit zum steigenden Arbeitsvolumen bei. Dieses betrug 2004 noch 1,29 Milliarden Wochenarbeitsstunden, 2017 lag es bereits bei 1,45 Milliarden. Schreibt man alle Faktoren zusammen fort, könnte bis 2030 die Zahl der Wochenarbeitsstunden mit 1,44 Milliarden das Niveau von 2017 erreichen, errechnete das BiB.

Frauen im Osten arbeiten länger in der Woche

Klüsener wies darauf hin, dass Frauen im Osten rund fünf Stunden mehr pro Woche arbeiteten als Frauen im Westen der Bundesregierung. Die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie sei allerdings im Osten auch mehr gegeben. Er forderte die Politik auf, zum Beispiel im Westen mehr Kindergartenplätze zu schaffen oder die Pflege von Angehörigen zu verbessern, damit Frauen die Gelegenheit bekämen, bei den Arbeitsstunden "nachzuziehen". Zudem sei festzustellen, dass immer mehr Männer ihre Kinder betreuen möchten.

BiB: Bessere Bildung, mehr Arbeitsstunden

Auch der Bildungsgrad hat nach Angaben von Klüsener Einfluss auf die Arbeitszeit. Es sei zu beobachten, dass die Zahl der Wochenstunden in Abhängigkeit vom Bildungsgrad stehe: Je höher der Bildungsgrad, je mehr Wochenarbeitsstunden. Während heute nur 26 Prozent der 60- bis 64-Jährigen über einen höheren Bildungsabschluss verfügen, wird dieser Wert laut BiB in 20 Jahren bei 29 Prozent und in 30 Jahren bei 34 Prozent liegen.

Das BiB empfahl Politik und Wirtschaft deshalb, in lebenslange Bildung und Qualifizierungen auch für Zuwanderer zu investieren sowie generell die Gesundheit vor allem älterer Erwerbstätiger zu fördern und Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten.