Arbeitsmarktzahlen Erst Rückgang - dann "Vollbremsung"

Sie sind in diesem Monat nur bedingt aussagekräftig: Die Arbeitsmarktzahlen vom März berücksichtigen noch nicht die Folgen der Corona-Krise. Bis Mitte des Monats sank die Erwerbslosigkeit. Dann änderte sich die Lage.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland noch einmal gesunken. Im März waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bundesweit 2,335 Millionen Menschen ohne Job.

Das waren 60.000 weniger als im Februar, aber 34.000 mehr als im März des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote sank im März um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Im März ist ein Rückgang der Arbeitslosenzahl üblich, weil in den Außenberufen mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung in der Regel die Beschäftigung steigt. Der Rückgang fiel dieses Jahr etwas schwächer aus als in den Vorjahren.

"In weiten Teilen Vollbremsung"

Die Arbeitsmarktdaten wurden bis zum Stichtag 12. März erfasst und damit vor den weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens als Folge der Coronavirus-Krise. Der Chef der Regionaldirektion BelinBrandenburg, Becking, sagte, sie führten "in weiten Teilen der Wirtschaft zu einer Vollbremsung". Viele Unternehmen hätten Kurzarbeit angezeigt. Umfragen zufolge stoppen viele Unternehmen ihre Neueinstellungen.

Verband fordert längeres Arbeitslosengeld

Der Arbeitslosenverband Mecklenburg-Vorpommern fordert angesichts der Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu verlängern. Der Vorsitzende des Arbeitslosenverbandes, Jörn Böhm, sagte, selbst bei einem raschen Wiederanspringen der Wirtschaft werde das Beschäftigungsniveau vor der Krise nicht so bald wieder erreicht werden. Derzeit können Arbeitnehmer unter 50 Jahren maximal zwölf Monate Arbeitslosengeld beziehen, danach fallen sie in Hartz IV. Mit zunehmendem Alter steigt die Bezugsdauer auf bis zu 24 Monate.