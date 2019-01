Angriff auf AfD-Politiker Magnitz Ermittlungen wegen Körperverletzung

AfD-Politiker Magnitz wurde übel zugerichtet. Eine politisch motivierte Tat - davon sind Ermittler überzeugt. Der Verdacht: Gefährliche Körperverletzung. Die AfD spricht dagegen von einem Mordanschlag.

Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz ermitteln die Behörden wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen nach ersten Vernehmungen mit. Zuvor hatten die Ermittler Videomaterial über die Attacke ausgewertet.

Die Aufnahmen zeigen den Angaben zufolge zwei Menschen, die sich dem 66-jährigen Politiker von hinten näherten, ein dritter lief versetzt dahinter. Einer der Unbekannten schlug Magnitz demnach von hinten nieder, woraufhin dieser stürzte. Der Politiker erlitt eine "stark blutende Kopfverletzung", teilten die Behörden mit.

Magnitz spricht von Mordanschlag

Anschließend sei das Trio vom Ort des Geschehens geflüchtet. Weiter hieß es: "Auf dem bisher gesicherten Videomaterial kann der Einsatz eines Schlaggegenstandes nicht festgestellt werden." Zuvor hatte es geheißen, Magnitz sei mit einem unbekannten Gegenstand verletzt worden. Dies hatte das Opfer der Polizei berichtet, wie ein Sprecher am Abend präzisierte.

"Was hier passiert ist, das darf man ohne zu dramatisieren als Mordanschlag bezeichnen", sagte Magnitz. Die Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel und Alexander Gauland, bezeichneten die Tat als "feigen Mordanschlag" und gaben Politikern und Medien eine Mitschuld.

Die Gewalt gegen die AfD sei ein Ergebnis der "Hetze" gegen die Partei, erklärten Alice Weidel und Alexander Gauland.

Empörung über alle Lager hinweg

Die Ermittler gehen von einem politisch motivierten Angriff aus. Er sorgte über alle politischen Lager hinweg für Empörung.

Der rot-grüne Bremer Senat zeigte sich erschüttert über den Angriff und warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft: "Wir verurteilen diese Gewalttat auf das Schärfste", erklärten Bürgermeister Carsten Sieling, Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) sowie Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) gemeinsam. Keine Überzeugungen und keine Kritik rechtfertigten Gewalt gegen Andersdenkende.

Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb bei Twitter: "Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein - völlig egal, gegen wen oder was die Motive dafür sind." Wer ein solches Verbrechen verübe, müsse "konsequent bestraft werden".

Ähnlich äußerte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte: "Der brutale Angriff ist scharf zu verurteilen. Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen."

Empörung nach Angriff auf Bremer AfD-Politiker Magnitz

Linke-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch erklärte, es gebe "keine Rechtfertigung für ein solches Verbrechen". Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte, Gewalt sei immer das falsche Mittel: "Gewalt hat in einer Demokratie nichts zu suchen."

SPD-Chefin Andrea Nahles twitterte: "Die AfD ist ein politischer Gegner unserer toleranten und friedlichen Gesellschaft. Aber wer die Partei und deren Politiker mit Gewalt bekämpft, verrät diese Werte und gefährdet unser Zusammenleben."

Gauland kritisiert Özdemir

Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte, auch gegenüber der AfD gebe es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Der Tweet endete mit den Worten "#nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates!". Gauland beklagte, eine solche Gleichsetzung sei eine "Unverschämtheit" und zutiefst undemokratisch.

Özdemier schaffe mit einem solchen Vergleich Anlass für den nächsten Anschlag, sagte Gauland.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Rechtspolitiker der Grünen, Christian Ströbele, wies im Gespräch mit den Evangelischen Pressedienst die Kritik von Gauland an Özdemir zurück.

Die Tat in Bremen als Auswirkung der politischen Auseinandersetzung mit der AfD zu sehen, sei "völlig unverantwortlich: Diesen Zusammenhang gibt es nicht", betonte Ströbele.

In einer Demokratie sei es erlaubt, "in drastischen Formulierungen schlimme Äußerungen oder Entwicklungen zu kritisieren", meint Hans-Christian Ströbele.

Explosion vor Parteibüro

Die AfD war in Bremen bereits mehrfach Ziel von Angriffen. Unter anderem wurden die Scheiben eines Parteibüros eingeschlagen und ein Auto demoliert. Auch in anderen Städten greifen Gewalttäter immer wieder AfD-Einrichtungen an.

So gab es in der vergangenen Woche vor einem Parteibüro im sächsischen Döbeln eine schwere Explosion. An dem Gebäude entstand ein erheblicher Schaden. Drei Männer wurden festgenommen. Inzwischen sind sie wieder auf freiem Fuß. Sie gelten aber weiterhin als tatverdächtig.

Am Wochenende wurden in Niedersachsen das Haus eines emsländischen AfD-Kreistagsabgeordneten beschmiert. In Berlin bewarfen Unbekannte ein Parteibüro mit Farbbeuteln.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Januar 2019 um 12:00 Uhr.