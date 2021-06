Analyse EuGH zu Luftqualität Was das Urteil für Deutschland bedeutet

Mit der Entscheidung des EuGH muss Deutschland nicht sofort Strafe zahlen. Werden die Maßnahmen zur Luftreinhaltung aber nicht strenger umgesetzt, könnte es für Deutschland langfristig teuer werden.

Eine Analyse von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Es geht um Ballungsräume in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, in Bayern, Hessen und in Nordrhein-Westfalen: In 26 Regionen habe Deutschland von Anfang 2010 bis Ende 2016 systematisch und anhaltend den Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid überschritten, sagt das oberste Gericht der EU - mal nur um gut zwei Prozent, teilweise aber sogar um 150 Prozent.

SWR Logo Gigi Deppe

Das Ausmaß der Überschreitungen, so der EuGH, sei in den meisten Gebieten beträchtlich gewesen. Teilweise seien die Daten zwar im Laufe der Zeit besser geworden. Trotzdem bleiben die Richter dabei: Deutschland habe systematisch und anhaltend europäisches Recht verletzt. Denn die Grenzwerte seien insgesamt nicht eingehalten worden. Und der Gerichtshof stellt noch mal ausdrücklich fest: Die EU-Kommission hat mit ihrer Kritik an Deutschland in vollem Umfang Recht bekommen.

Deutschlands Argumente überzeugen nicht

Die Gegenargumente aus Deutschland haben die Richter nicht überzeugt. Zum Beispiel, dass auch andere Länder mit der Luftreinhaltung Probleme haben. Die Vertreter der deutschen Regierung hatten zudem vor Gericht argumentiert, die Kommission sei mit schuld, insbesondere deswegen, weil die europäischen Regeln für Dieselfahrzeuge nicht streng genug gewesen seien. Der EuGH weist das aber zurück: Autos seien nicht der einzige Grund für Luftverschmutzung. Die europäischen Regeln für Kraftfahrzeuge könnten nicht als Ausrede herhalten. Die Grenzwerte müssten trotzdem eingehalten werden.

Nicht genug getan

Und dann prüft das Gericht noch, ob Deutschland sich zumindest mit Luftqualitätsplänen darum gekümmert hätte, dass die Grenzwerte nur so kurz wie möglich übertreten werden. Diese Pläne habe es zwar gegeben, sie hätten aber nicht ausgereicht. Sie seien zu unkonkret gewesen, hätten zum Beispiel nur vorgesehen, Fahrradfahren und E-Autos zu fördern. Manches sei auch bloß angekündigt worden und lasse sich gar nicht überprüfen. Das bedeute, die Bundesrepublik habe nicht genug dafür getan, dass die Werte nur für möglichst kurze Zeit überschritten werden.

Das Urteil war erwartbar. Auch andere Länder wie zum Beispiel Frankreich wurden schon vom Gerichtshof verurteilt, weil sie die die Richtlinie über die Luftqualität nicht eingehalten haben.

Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass Deutschland sofort umfangreiche Strafzahlungen zu leisten hätte. Die fallen erst an, wenn die EU-Kommission einen erneuten Antrag bei Gericht stellt. Wichtig ist auch: Es geht nur um den Zeitraum zwischen 2010 und 2016. Der Gerichtshof weist selbst darauf hin, dass die Klage nicht die Jahre 2017 und 2018 betrifft. In den Folgejahren hätte Deutschland nämlich geltend gemacht, dass die Grenzwerte eingehalten worden waren.

Fest steht aber auf jeden Fall mit dieser Entscheidung: Die EU verlangt, dass Maßnahmen für die Luftreinhaltung streng umgesetzt werden. Wenn das nicht befolgt wird, kann es langfristig teuer werden.