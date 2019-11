Vor Parteitag CDU-Chefin will Sachfragen klären

CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer will auf dem Parteitag vor allem Fragen der Sachpolitik in den Fokus rücken. Sie sagte in den tagesthemen, dass die CDU für eine "Politik von Maß und Mitte" stehe.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Interview mit den tagesthemen klargestellt, dass auf dem morgigen Parteitag der Christdemokraten in Leipzig nicht die Frage der Kanzlerkandidatur beantwortet werden soll. Dies solle erst im Jahr 2020 geschehen, sagte die Vorsitzende.

Sie persönlich freue sich auf das Treffen, sagte sie. Sie hofft in Leipzig vor allem in der Sachpolitik weiter voranzukommen. Sie sei gespannt auf die Diskussionen. "Wir müssen darstellen, wohin wir als CDU hinwollen", sagte sie. Zugleich müsse sich die Partei programmatisch und personell besser aufstellen. Sie ist zuversichtlich, mit dieser Haltung die Delegierten zu erreichen und hinter sich zu wissen.

"Keine schrillen Töne"

Sie unterstrich, dass die CDU sowohl für einen starken Staat als auch für den Ausgleich zwischen Industrie und Umweltschutz stehe. Aufgabe der CDU sei es vor allem, "eine Politik von Maß und Mitte" zu betreiben. Sie räumte ein, dass angesichts der Wahlerfolge der Rechtspopulisten, ein solcher Kurs schwierig sie. Doch Platz für schrille Töne, wie sie aus der AfD erschallen, gebe es in der CDU nicht.

In der CDU rumorte es zuletzt wegen schwacher Ergebnisse in Landtagswahlen und den Fehltritten Kramp-Karrenbauers immer wieder. Dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz wird nachgesagt, Ambitionen auf den Parteivorsitz zu haben. Auf die drohenden Kämpfe angesprochen, sagte Kramp-Karrenbauer, Ehrgeizige seien in ihrem Team willkommen.