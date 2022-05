Viruserkrankung breitet sich aus Weitere Affenpocken-Fälle in Deutschland Stand: 21.05.2022 16:50 Uhr

In Deutschland haben sich offenbar weitere Menschen mit den Affenpocken infiziert. Drei Erkrankte werden aus Berlin gemeldet, auch in NRW gibt es Verdachtsfälle. Das RKI rechnet nicht mit einer Infektionswelle.

In Deutschland sind weitere Fälle von Affenpocken-Infektionen bekannt geworden. Unter Berufung auf Gesundheitskreise berichtet der rbb von drei bestätigten Fällen in der Hauptstadt.

Zuvor hatten die "Berliner Zeitung" und RTL/ntv von einem Betroffenen in Berlin berichtet. Er leide unter leichten Symptomen wie Abgeschlagenheit und Muskelschmerzen. Im Gegensatz zu dem Mann in München, der am Freitag als bundesweit erster Fall bekannt wurde, habe der Berliner die Stadt in letzter Zeit nicht verlassen, zitiert die "Berliner Zeitung" den behandelnden Arzt. Er habe sich vermutlich vor einer Woche bei einer Party in einem Berliner Club infiziert.

Münchner Patient leidet an milderer Variante

Der am Freitag in München entdeckte erste deutsche Patient leidet an der milderen westafrikanischen der zwei bekannten Virusvarianten. Das habe die Genomanalyse des Erregers am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr ergeben, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit.

Die häufiger zu schweren Erkrankungen führende zentralafrikanische Virusvariante ist bei den derzeit in Europa bekannt gewordenen Fällen bislang nicht beobachtet worden. Der 26 Jahre alte Mann hatte sich selbstständig zur medizinischen Untersuchung begeben. Er wird im Schwabinger Klinikum in einem isolierten Zimmer behandelt. Vor seinem Aufenthalt in München hatte er bereits Düsseldorf und Frankfurt am Main bereist.

Verdachtsfälle in NRW

Auch in NRW gibt es Affenpocken-Verdachtsfälle: Das Landesgesundheitsministerium teilte mit, ihm lägen Hinweise "auf mögliche Kontakte von Personen mit dem Affenpockenvirus vor. Diesen Hinweisen werde nachgegangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur dpa. "Die Situation wird genau beobachtet. Die Ärzte sowie die Gesundheitsämter werden um verstärkte Wachsamkeit gebeten", so der Ministeriumssprecher.

Das Robert Koch-Institut rechnet mit weiteren Fällen in Deutschland, aber nicht mit einer Welle von Infektionen. "Nach derzeitigem Wissen ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich, deshalb kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass der Ausbruch begrenzt bleibt", schreibt die Behörde auf ihrer Webseite.

RKI: In der Regel milder Verlauf

Mit einer Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland rechnet das RKI nach derzeitigen Erkenntnissen ebenfalls nicht. Im Gegensatz zu den seit 1980 als ausgerottet eingestuften menschlichen Pocken nehmen die Affenpocken laut RKI in der Regel einen milderen Verlauf, die meisten Menschen erholen sich demnach innerhalb von Wochen. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Selten treten Erblindung und entstellende Narben als Dauerschäden auf.

In Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Übertragen wird das Virus vor allem über direkten Kontakt oder Kontakt zu kontaminierten Materialien, auch eine - wohl sehr seltene - Übertragung über Tröpfchen in der Luft ist auf kürzere Distanzen möglich.

Affenpocken treten hauptsächlich in Afrika auf und nur selten andernorts, was die gegenwärtigen Ausbrüche ungewöhnlich macht. In den vergangenen Tagen wurden Infektionen auch aus den USA, Portugal, Spanien, Italien und Kanada gemeldet. Betroffen ist auch Großbritannien, das bereits 20 bestätigte Affenpocken-Fälle meldet. Dort äußerten sich Mediziner besorgt über mögliche Auswirkungen auf die ärztliche Versorgung im Land.