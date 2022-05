Nach Ausbrüchen im Ausland Erster Fall von Affenpocken in Deutschland Stand: 20.05.2022 12:38 Uhr

Bei einem Patienten in Deutschland wurde erstmals zweifelsfrei das Affenpockenvirus nachgewiesen. Seit Anfang Mai gab es bereits Ausbrüche in mehreren europäischen Ländern sowie in den USA und Kanada.

Der erste Fall von Affenpocken in Deutschland wurde festgestellt, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr mit. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München habe das Virus am Donnerstag zweifelsfrei bei einem Patienten nachgewiesen.

Der Patient habe die für das Affenpockenvirus charakteristischen Hautveränderungen gehabt. Seit Anfang Mai gab es bereits in mehreren europäischen Ländern Ausbrüche des Virus, darunter Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich und Belgien. Auch die USA und Kanada bestätigten Fälle und Verdachtsfälle.

Neben Hautausschlägen gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen zu den Symptomen. Die Ausschläge beginnen meist im Gesicht und breiten sich auf den Rest des Körpers aus. Die meisten Menschen erholen sich offenbar innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit. Ein tödlicher Verlauf ist selten.