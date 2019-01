"Völkisch-nationalistische Gesellschaftsbilder" bei AfD-Chef Gauland, so lautet eine der Einschätzungen aus dem Gutachten des Verfassungsschutzes, das nun bekannt wurde. Auf dessen Grundlage war die AfD zum Prüffall erklärt worden.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat ein einem Gutachten zur AfD Äußerungen von Politikern der Partei als diffamierend, fremdenfeindlich und extremistisch eingeordnet. Das Papier war Grundlage für die Entscheidung des Amtes, die AfD am 15. Januar zum Prüffall zu erklären. Nun wurden Details aus dem bislang nicht veröffentlichten Gutachten bekannt.

So bescheinigt das Amt AfD-Chef Alexander Gauland auch persönlich problematische Tendenzen, wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf das 436-seitige Gutachten berichtet. In seinen Äußerungen zeigten sich "völkisch-nationalistische Gesellschaftsbilder". Laut "Tagesspiegel" wird ihm eine "Diffamierung derjenigen, die nicht Bestandteil der eigenen, aufgewerteten Gruppe sind", zur Last gelegt.

Angeführt wird demnach eine Rede Gaulands vom Juni 2016, wonach es die Politik vieler gesellschaftlicher Kräfte und der Kirchen sei, "dass dieses Land von der Erde verschwindet und sozusagen nur noch irgendeine uns fremde Bevölkerung hier lebt". Der AfD-Chef befürworte "eindeutig eine Abschiebepolitik, die Migranten Folter, Todesstrafe oder sonstigen Beeinträchtigungen der Menschenwürde aussetzt", berichtet der "Tagesspiegel" weiter aus dem Gutachten.

Der Verfassungsschutz führt auch eine Äußerung Gaulands an, bei der er die demokratische Ordnung als Ganzes in Frage gestellt habe.

Bei seiner Rede auf dem brandenburgischen AfD-Landesparteitag 2018 habe Gauland "die demokratische Ordnung als Ganzes in Frage gestellt, als angebliches Unrechtsregime gebrandmarkt und ihr letztlich die Legitimation abgesprochen".

Die Einordnung als Prüffall bedeutet eine verstärkte Beobachtung der AfD durch Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen. Die Jugendorganisation Junge Alternative (JA) und die rechtsnationale Vereinigung "Der Flügel" um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke wurden hingegen zu Verdachtsfällen erklärt. Das erlaubt eine nachrichtendienstliche Observation oder die Kooperation mit V-Leuten.

Unvereinbar mit dem Grundgesetz

Höcke wirft der Verfassungsschutz vor, in seinen Äußerungen mehrfach gegen den Grundsatz der Menschenwürde verstoßen zu haben. Das berichtet der "Spiegel", dem das Gutachten ebenfalls vorliegt.

So werde in der von Höcke konzipierten "Sofort Agenda" von einer "naturgegebenen Verschiedenheit von Völkern" ausgegangen, die "jedwede Integration unmöglich" mache. Eine solche "Überhöhung" des Volkes sei mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar.

Höcke habe mehrfach gegen den Grundsatz der Menschenwürde verstoßen, so der Verfassungsschutz.

Hinzu kämen "klar fremdenfeindliche" Aussagen, wenn Höcke etwa davon spreche, "multikulturelle Gesellschaften" seien "multikriminelle Gesellschaften". Wenn zudem Moscheen als Symbole einer "Landnahme" bezeichnet würden, werde dem Islam als Ganzes die Kompatibilität mit einem Rechtsstaat abgesprochen, zitiert der "Spiegel" aus dem Gutachten.

Beim "Flügel", den Höcke anführt, habe man "stark verdichtete Anhaltspunkte" dafür, dass es sich um eine "extremistische Bestrebung" handele. Zwar enthalte das Gründungsdokument der Gruppe, die "Erfurter Resolution", keine verfassungsfeindlichen Aussagen. Aus den Verhaltensweisen der Gruppe ergäben sich aber "tatsächliche Anhaltspunkte" dafür, dass der "Flügel" das Ziel habe, Verfassungsgrundsätze teilweise zu beseitigen.

Diffamierende Aussagen gegen das politische System

Ähnlich bewerten die Gutachter die Junge Alternative: Die Gruppe richte sich "gegen das Demokratieprinzip". Man sei auf "zahlreiche pauschal diffamierende Aussagen über die Regierung und das gesamte politische System" gestoßen. Die verfassungsschutzrechtliche Zulässigkeit sei zudem überschritten, wenn etwa Muslime als ihrer Natur nach kriminell, aggressiv, triebgesteuert und gefährlich dargestellt würden. Dazu zählten auch Äußerungen von einer "Überschwemmung Deutschlands mit dem Lumpenpack Afrikas und dem Orient".

Die Vielzahl solcher Aussagen von JA-Funktionären belege, dass es sich dabei nicht um einzelne Entgleisungen handle, sondern diese "charakteristisch für das politische Konzept der Jugendorganisation der AfD" seien.

Monatelange Prüfung

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte am Dienstag erklärt, dass die Behörde ihre Entscheidung auf Grundlage einer monatelangen Prüfung von öffentlich zugänglichen Informationen gefällt hatte. Die Einordnung als Prüffall bedeute, dass offen wahrnehmbare Äußerungen der Partei weiter kontinuierlich ausgewertet würden, personenbezogene Daten aber nicht gespeichert und keine nachrichtendienstlichen Mittel wie V-Männer zum Einsatz kommen werden.

Die AfD kündigte bereits an, sich juristisch gegen die Einstufung wehren zu wollen. Gauland nannte die Entscheidung des Verfassungsschutzes falsch und dessen Argumente "durchgehend nicht tragfähig".