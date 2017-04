Petry auf AfD-Parteitag Vorerst kaltgestellt

Die ersten Stunden des Parteitags sind turbulent und bescheren AfD-Chefin Petry gleich mehrere Pleiten: Die von ihr gewünschte Debatte über den Kurs der Partei entfällt. Und die Delegierten wollen über ein Wahlkampf-Spitzenteam diskutieren - trotz ihres Verzichts.

Von Ariane Reimers, ARD-Hauptstadtstudio, zzt. Köln

Die Stimme von Versammlungsleiter Jochen Haug wird immer ungeduldiger, gereizter und lauter. Die Anträge zur Geschäftsordnung werden im Minutentakt gestellt, die AfD ringt um die Tagesordnung. Es ist konfus. Manchmal wirkt es so, als ob niemand mehr den Überblick hat. Die erbitterte Debatte um den Ablauf des Parteitages ist vor allem Ausdruck der Machtkämpfe in der Partei. Um 12:58 Uhr, als schließlich entschieden ist, welche Tagesordnungspunkte in welcher Reihenfolge aufgerufen werden, ist klar, dass Frauke Petry eine herbe Niederlage einstecken musste.

Sie hat sich mit ihren Vorstellungen nicht durchsetzen können: Ihr "Zukunftsantrag", mit dem sie die Partei auf einen "realpolitischen Kurs einer bürgerlichen Volkspartei" einschwören wollte, wird nicht zur Diskussion und Abstimmung zugelassen. Noch schlimmer für sie, es findet sich nicht einmal jemand, der den Antrag vor den Delegierten begründen will.

Entscheidung gegen Petry

Auch mit ihrem Antrag, im Grundsatzprogramm der Partei müsse verankert werden, dass in der AfD kein Platz für "rassistische, antisemitische, völkische und nationalistische Ideologien" sei, wird sich nicht befasst. Am Ende der Tagesordnungsdebatte stimmen auch noch 56 Prozent der Delegierten dafür, dass die Partei über ein Spitzenteam für den anstehenden Bundestagswahlkampf diskutieren müsse, anstatt die AfD ohne Spitzenkandidaten in den Wahlkampf zu schicken, wie es zuletzt Petry als Lösung favorisiert hatte. Auch das ist in der Sache als eine Entscheidung gegen die AfD-Chefin zu werten.

Dabei hatte Petry alles versucht, um die Stimmung auf dem Parteitag in ihrem Sinne zu drehen. Schon im Vorfeld kündigte sie in einer Videobotschaft an, auf eine Spitzenkandidatur in welcher Form auch immer verzichten zu wollen. Dafür warb sie noch einmal intensiv für ihren "realpolitischen Kurs", sie stelle damit ihre Person in den Hintergrund zugunsten einer inhaltlichen Positionierung.

Auf dem Parteitag geht sie noch einen Schritt weiter. In ihrer Begrüßungsrede entschuldigt sich Petry bei ihrem Widersacher, AfD-Vizechef Alexander Gauland. Sie hatte ihn in ihrem "Zukunftsantrag" als Vertreter einer abzulehnenden "fundamentaloppositionellen Strömung" persönlich genannt, das sei ein Fehler gewesen. Von Gauland gibt es keinerlei Reaktion, er nimmt die Entschuldigung völlig ungerührt entgegen, es wirkt, als würde ihn das nicht im Mindesten interessieren.

Petrys Flucht nach vorne mit der Videobotschaft, ihre Entschuldigung bei Gauland, ihre heute in der Eröffnungsrede signalisierte Kompromissbereitschaft, den "Zukunftsantrag" in seinen Formulierungen zu entschärfen, nichts von alledem hat ihr genutzt. Sie ist erstmal gescheitert.

Thomas Baumann, ARD Berlin zzt. Köln, mit Informationen zum AfD-Parteitag

tagesschau 12:55 Uhr, 22.04.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-281453~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Höcke-Fans laut, aber erfolglos

Aber auch ihre Gegner müssen eine kleine Schlappe hinnehmen. Die Delegierten haben sich mit ihrer geschlossenen Ablehnung aller Anträge zur Tagesordnung nämlich auch dagegen entschieden, das Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zur Diskussion zu stellen. Eine Entscheidung, die AfD-Chefin Petry sehr begrüßen dürfte. Aber die Höcke-Fans sind laut, viele Delegierte klatschen, als der Antrag vorgestellt wird.

Und als AfD-Co-Chef Jörg Meuthen am Nachmittag in seiner Rede die Kernpunkte von Petrys "Zukunftsantrag" zerreißt und die Einheit der Partei beschwört, kennt der Jubel im Raum keine Grenzen. Zum großen Eklat ist es heute nicht gekommen, Petry wurde kalt gestellt, die Delegierten diskutieren nun über das Wahlprogramm. Wie ein mögliches AfD-Spitzenteam zur Bundestagswahl aussieht, entscheidet sich erst am Sonntag. Vor den Kameras erklärt Petry, sie werde sich erstmal zurückhalten und die Partei beobachten. Als Parteivorsitzende tritt sie aber nicht zurück.