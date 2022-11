Coronavirus Ärztekammer hält Isolation nicht mehr für nötig Stand: 15.11.2022 09:19 Uhr

Die Bundesärztekammer hält eine Corona-Isolation nicht länger für notwendig, die Einschränkungen der Freiheit von Betroffenen seien unverhältnismäßig. Ärzteverbände appellierten stattdessen an die persönliche Verantwortung der Bürger.

Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält das Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte angesichts zurückgehender Infektionszahlen und überwiegend milder Krankheitsverläufe für "medizinisch vertretbar". Das zeigten auch Erfahrungen anderer europäischer Länder, die diesen Schritt bereits gegangen seien, sagte er der "Rheinischen Post".

Reinhardt fordert bundesweit einheitliche Regelungen

Reinhardt verwies darauf, dass Isolationspflichten "weitreichende freiheitseinschränkende Maßnahmen" seien, "die zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig sind". Wünschenswert wäre es aber, wenn sich die Länder auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen einigten.

Es sei schwierig, die Menschen in einem Bundesland anzuhalten, sich auch bei symptomfreien Verläufen an Isolationsvorgaben zu halten, wenn im Nachbarbundesland in ähnlichen Fällen keine Beschränkungen gelten würden, sagte Reinhardt. "Wichtig ist, dass die Menschen lernen, eigenverantwortlich mit diesen Lockerungen umzugehen und Rücksicht nehmen."

Hausärzte: Wer krank ist, soll zu Hause bleiben

Auch der Deutsche Hausärzteverband verwies auf die persönliche Verantwortung der Betroffenen. Aus medizinischer Sicht müsse der Leitspruch lauten: "Wer krank ist, bleibt konsequent zu Hause. Niemand, der hustet und schnieft, sollte sich ins Büro oder in eine volle Bahn setzen", sagte der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Markus Beier, der "Rheinischen Post". Aus Sicht der Hausärzte sei es die Ausnahme, dass ein Patient einen positiven Corona-Schnelltest habe, aber keinerlei Symptome, sagte Beier.

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hatten am Freitag angekündigt, die Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben.